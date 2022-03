Detenida la "estafadora de Tinder" de Argentina: Era policía y su novio un narco

Las autoridades de Argentina detuvieron a Leila Micaela Ríos, mejor conocida como la estafadora de Tinder, tras engañar por tres años a un joven boliviano con una relación ficticia.

El joven de 25 años, identificado como Jhunior, denunció ante la División Policial de Investigaciones de Puerto Madryn, provincia de Chubut, que la mujer le quitó 4,5 millones de pesos argentinos.

Tras la denuncia, los investigadores descubrieron que Leila es policía, empleada del Ministerio de Seguridad de Santa Fe desde 2015 hasta fines de 2021; cuando quedó implicada en una causa por drogas, por la que cumplía prisión domiciliaria. Además, su pareja es un narco.

Jhunior conoció a la mujer en Tinder y luego decidieron seguir conversando a través de WhatsApp. Indicó que le daba dinero a la Leila para que pudiera alimentar a sus supuestos tres hijos.

"Ella me comentó cosas de su vida. Me dijo que había sido abandonada por dos maridos y que tenía tres hijos que mantener. Yo en principio accedí a ayudarla enviando dinero por distintos montos", aseguró.

Sin embargo, esta no fue la única excusa que Leila le decía. "Me dijo que había sacado un préstamo, que no podía pagarlo y que había personas que le habían atacado la casa a tiros por no pagar", dijo el joven al recordar que en una oportunidad habló con el prestamista para "negociar" un tiempo de pago.

"Recuerdo que le envié ese dinero para que pagara el crédito; pero estuve averiguando y me enteré que ella se había hecho una cirugía de pecho", contó. Además, apuntó que al negarse a darle más pesos empezó a recibir amenazas de supuestos prestamistas para que les cancelara la deuda de Leila, reseñó Infobae.

ALLANARON LA CASA DE LA ESTAFADORA DE TINDER EN ARGENTINA

Una de las razones que llevó a la policía hasta dar con el paradero de Leila es que las líneas telefónicas desde donde realizó las extorsiones estaban a su nombre.

El viernes, 25 de marzo, las autoridades lograron allanar su casa e incautaron tres teléfonos que podrán ser peritados.

De acuerdo a lo publicado en el portal argentino Gente, su novio estaba involucrado en un supuesto movimiento de 200 kilos de marihuana.