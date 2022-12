Detienen al influencer Andrew Tate tras polémica con Greta Thunberg, fue descubierto por unas cajas de pizza

El "influencer" y excampeón de kickboxing británico-americano Andrew Tate fue detenido en Rumanía junto a su hermano. El motivo fue su presunta implicación en una red de tráfico de personas que obligaba a las víctimas a grabar material pornográfico.

Según la dirección para la investigación del crimen organizado en Rumanía (DIICOT), las víctimas eran atraídas por los dos “ciudadanos británicos”. Pretendían iniciar una relación amorosa con ellas para después llevarlas a una vivienda de los alrededores de Bucarest en las que eran retenidas por la fuerza y explotadas.

En total hay cuatro detenidos a los que se acusa de obligar a mantener relaciones sexuales que filmaban en videos que retransmitían a cambio de dinero por internet. “El objetivo era obtener importantes beneficios financieros”, se lee en el comunicado de la DIICOT, que no da el nombre de los detenidos.

Los medios rumanos sí identifican a los arrestados como Andrew Tate y su hermano.

Según la DIICOT, los cuatro sospechosos formaron en 2021 un grupo organizado "con el propósito de cometer en territorio rumano, pero también en Estados Unidos y Gran Bretaña, infracciones de tráfico de personas.”

Hasta el momento, las autoridades rumanas han identificado a seis víctimas que fueron explotadas sexualmente por el grupo. Una de ellas, además, habría sido violada en dos ocasiones en marzo de este año por uno de los supuestos integrantes de la banda.

Los cuatro sospechosos han sido detenidos por un plazo de 24 horas que podría ser extendido a 30 días por el juez.

Andrew Tate ha sido noticia en los últimos días al ser humillado con un comentario en Twitter que ponía en duda su hombría por la activista verde Greta Thunberg. De la que el "influencer" había querido burlarse presumiendo de su flota de 33 carros de lujo altamente contaminantes.

Algunos usuarios en redes sociales especularon que en el reciente video publicado en su perfil de Twitter, que era una respuesta a Greta Thunberg, se veía una caja de pizza de un local en Rumania habría ayudado a los oficiales a dar con el influencer y proceder con su detención.

En las imágenes el exluchador pretendía defenderse por las burlas y pidió que le pasaran unas pizzas en cajas que “no hayan sido recicladas”.

Luego de que se diera a conocer la noticia de la detención del influencer, Greta Thunberg realizó un posteo en Twitter. “Esto es lo que pasa cuando no reciclas tus cajas de pizza”, dijo.

De 36 años, Andrew Tate es conocido por sus opiniones misóginas y sus comentarios soeces. Tate tiene millones de seguidores en las redes sociales, de las que ha sido suspendido en numerosas ocasiones por su sexismo.

Thank you for confirming via your email address that you have a small penis @GretaThunberg

The world was curious.

And I do agree you should get a life ❤️ https://t.co/mHmiKHjDGH pic.twitter.com/SMisajQRcf

— Andrew Tate (@Cobratate) December 28, 2022