Detuvieron a «Albóndiga» la mujer que impulsó saqueos en Filadelfia y lo transmitió en vivo por Facebook

Las autoridades estadounidenses detuvieron este miércoles a la influencer Dayjia Blackwell, conocida como Meatball (Albóndiga), después de que participó y transmitió en vivo los saqueos que hubo en la ciudad de Filadelfia.

En las redes sociales se viralizaron los videos de Blackwell mientras grababa los saqueos en la ciudad más grande de Pensilvania. La influencer parece estar celebrando y en frenesí mientras las personas entran a los establecimientos.

«Dile a la policía que o me encerrarán esta noche o se encenderán, será una película», dijo en un momento de sus videos. «¡Vamos!», gritó en varias ocasiones, mientras conducía por la ciudad grabando a presuntos saqueadores.

Después, Blackwell se unió a la multitud de jóvenes que estaban en las calles de Filadelfia y apoyó los saqueos. La influencer está riendo y dice «esto es lo que sucede cuando no obtenemos justicia en esta ciudad».

La joven creadora de contenido cuenta con 650.000 seguidores entre Instagram y TikTok. En un momento de su transmisión en vivo, llegó a contar con 10.000 espectadores activos en sus plataformas.

Uno de los momentos más virales de la transmisión de Blackwell fue cuando los saqueadores entraron a una tienda de Apple. «¡IPhones gratis! iPhones gratis!», gritó la influencer antes de mostrar a las personas con los teléfonos robados.

«Sigan así», dijo Blackwell a los saqueadores antes de irse del lugar. Sin embargo, una internauta afirmó que la influencer fue arrestada y pocas horas después se filtró en redes sociales su foto policial.

This is nuts!

Why do people think that they have a right to take things from stores all because they think someone was treated wrong by the courts?

This is a video of Dayjia Blackwell, AKA Meatball, appearing to get taken into custody last night after encouraging people to… pic.twitter.com/WSYzOxnosk

— Ed Krassenstein (@EdKrassen) September 27, 2023