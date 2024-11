Detuvieron a joven de 17 años en España, lo que le hizo a su expareja de 15 dejó a todos en shock

La policía de España arrestó a un adolescente de 17 años luego de que asesinara a su expareja de tan solo 15 años, porque ella lo había terminado.

El trágico asesinato ocurrió este domingo por la noche en la costa de Orihuela, en Alicante. De acuerdo con la policía, la relación había terminado hace poco, pero el joven no aceptaba la decisión de ella.

Aproximadamente a las 8:30 de la noche, el hermano de la víctima la encontró con un corte en el cuello. Su familia la trasladó a un centro médico donde ingresó aún con signos vitales, pero los galenos no pudieron hacer nada para salvar su vida.

MATÓ A SU EXPAREJA

Fuentes cercanas a la investigación señalaron que no había razón para intuir que la expareja de la víctima haría eso, ya que no había registro de denuncias por violencia. No obstante, los funcionarios actuaron rápidamente y para las 11:30 de la noche ya habían arrestado al asesino.

La investigación quedó a cargo del Equipo de Mujer y Menores (EMUME) de la Comandancia del instituto armado de Alicante. De igual forma, dieron parte a la Fiscalía de Menores de Alicante como al juzgado de guardia de Orihuela.

En lo que va de año, organismos de seguridad en España han registrado 40 casos de mujeres víctimas de asesinato a manos de su expareja. Sin embargo, se trataría de la primera menor muerta por este motivo en 2024.