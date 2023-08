Dimes y diretes: Hija de mujer cubana abandonada en el Darién acusó a su hermano de hacerles creer que estaba muerta y así respondió él

Esta semana se hizo viral la historia de una mujer cubana abandonada por su propio hijo en la selva del Darién. Ahora, su hija reveló que su hermano engañó a toda la familia haciéndoles creer que estaba muerta.

Yudith Rejas, quien se encuentra en Brasil, ya tuvo la oportunidad de hacer videollamadas con su madre Marta León. La mujer de la tercera edad está a salvo en un hospital en Panamá.

La señora pasó seis días en la selva del Darién herida en una pierna, luego de que su hijo la dejara atrás.

«Solamente estaba herida en la pierna y los brazos. Ella solamente estaba deshidratada con dolor en el pecho por subir tantas lomas. Una mujer fuerte, él la dejó abandonada y me hizo creer que estaba muerta«, contó Yudith.

⚠️⚠️Mi gente esto es un pedido de ayuda, esta madre cubana fue abandonada por su hijo en la selva del Darién… lleva seis días allí y tiene la pierna fracturada, su familia la está buscando, alguien sabe a quién acudir en estos casos🙏🏻pic.twitter.com/EN10inXsBU — Mag Jorge Castro🇨🇺 (@mjorgec1994) August 22, 2023

Después de seis días tirada en la selva y deshidratada unos migrantes venezolanos la encontraron y llevaron a un campamento migratorio.

«Después de 17 días sin saber de ellos, él mandó un audio a Cuba diciendo que mamá se había caído por un barranco y murió después de perder mucha sangre por un golpe en la cabeza y que él la había enterrado a la orilla de un río», contó la hija de la víctima.

Además, hizo un llamado a las autoridades de Brasil a que le brinden una mano amiga para poder trasladar a su madre a ese país.

¿CREYÓ QUE ESTABA MUERTA?

Por su parte, su hijo Lázaro grabó un video afirmando que pensó que su madre estaba muerta.

«Cuando llego abajo estaba inconsciente, para mí estaba muerta. Para mí esos son los efectos de muerte y lo que hice fue dejarla al lado del río y seguí caminando. Lloré, grité y nadie pasó en ese momento. Yo nunca la abandoné. Toda la familia que me conoce sabe como soy yo», dijo.

«Yo siempre he estado con mi madre desde que salimos de Cuba en 2019, desde entonces fuimos a Uruguay y luego a Ecuador y ella decidió irse conmigo. En todo el camino yo he cuidado a mi madre», prosiguió.

Asimismo, le dio gracias a Dios de saber que su madre está viva y afirmó que cargará con esa cruz y esa culpa toda la vida. Aunque reiteró que no es nada de lo que le han dicho en redes sociales.

«Ella me decía que no podía, que me fuera adelante y cumpliera mi sueño, pero yo nunca la dejé», concluyó.