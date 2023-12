¿Dónde están? 35 migrantes venezolanos desaparecieron en el mar, iban de Colombia a Nicaragua: se presumen dos hipótesis

Decenas de migrantes venezolanos desaparecieron hace semanas cuando zarparon de San Andrés, Colombia, para llegar a Estados Unidos. Ahora sus familias están desesperadas y esperan respuestas por parte de las autoridades.

Medios colombianos indican que un grupo de 35 venezolanos, incluyendo 17 niños, partió el 21 de octubre de San Andrés. En su travesía hacia Estados Unidos, buscaban desembarcar en Nicaragua para no tener que cruzar la peligrosa selva del Darién.

«La última llamada que recibí de ella fue el día 21. El que se comunicaba conmigo era mi yerno y yo le decía qué pasa con mi hija, por qué no me habla y me decía: porque está un poquito asustada, está como traumada. Ella no andaba bien», dijo Libia Pierusini, familiar de varios migrantes.

Parece que se los tragó el mar, puesto que reportaron haber llegado a su destino. En la actualidad se desconoce su paradero y las autoridades tienen dos hipótesis: la embarcación se hundió o fueron víctimas de la trata de personas.

«LA ESTABAN AMENAZANDO»

Yomeldi Gómez, pariente de varios desaparecidos, relató que se comunicó en la mañana de ese día. «Me mandó el número de teléfono de ‘El Capi’, entonces yo empecé en la mañana a llamarlos, pero él nunca nos dio nombres, solo ‘El Capi’», relató.

«El niño de 13 años le escribió a mi hermano y le dijo que ella había apagado el teléfono porque a ella la estaban amenazando», aseveró Gómez a Noticias Caracol.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: MÁS DE 1.000 MIGRANTES HAN MUERTO O DESAPARECIDO RECORRIENDO RUTAS DE AMÉRICA ESTE 2023

Las autoridades designaron una comisión que viajará en los próximos días a San Andrés para investigar. «Citar a todas las autoridades y requerirlas sobre cómo van las investigaciones correspondientes por este caso», dijo la procuradora Margarita Cabello.

De acuerdo a las investigaciones, hay al menos cinco casos de presuntos naufragios entre 2022 y 2023, dejando un saldo de 100 migrantes desaparecidos. Además, hay denuncias de que los «coyotes» los estafan y los dejan a la deriva en medio del mar.