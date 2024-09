Edmundo González se reunió con presidenta del Parlamento Europeo en un foro donde fue ovacionado

Roberta Metsola, presidenta del Parlamento Europeo, se reunió este jueves con el opositor venezolano Edmundo González, quien la semana pasada fue reconocido por la Eurocámara como ganador de las elecciones presidenciales.

Medios europeos indicaron que Metsola habló con González antes de participar en el Foro de la Fundación FAES en Madrid. La reunión duró menos de 10 minutos y la diputada europea evitó hacer comentarios sobre qué dialogaron.

González también se reunió con Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular (PP), y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. El opositor fue recibido con una ovación y rondas de aplausos en la Fundación FAES.

El PP ratificó su pedido para que el Gobierno de Pedro Sánchez debe reconocer a González como ganador de las elecciones. José María Aznar, exmandatario español, presentó al diplomático venezolano como «el presidente electo de Venezuela».

ESPAÑA DESCARTA RECONOCERLO

Aunque la oposición española insiste en el reconocimiento de González, el Gobierno de Sánchez reiteró que mantendrá su política actual. El mandatario dijo en las Naciones Unidas que primero se deben verificar los resultados de las elecciones.

Sánchez sostuvo que no reconocerá a González «para no quebrar la unidad», puesto que la Unión Europea todavía no ha fijado una posición al respecto. Por tanto, afirmó que se debe ir «paso a paso» para solucionar la crisis.

Mientras tanto el Parlamento Europeo reconoció el 19 de septiembre a González como presidente electo. Además, pidió a los países miembros de la Unión Europea que adopten esta decisión.

González agradeció el reconocimiento del Parlamento y destacó que «los países siguen incrementando su respaldo a la voluntad soberana». Por su parte, el chavismo calificó la medida como una «grosera intromisión».