Edmundo González reveló que su equipo está en «contacto» con Trump

El opositor Edmundo González, exiliado en España desde principios de septiembre, reveló este martes que su equipo ya está en contacto con Donald Trump, presidente electo de Estados Unidos.

González concedió una entrevista al medio español El Debate. A un mes de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, confirmó que su equipo tuvo contacto con Trump y el mandatario actual, Joe Biden.

«Tenemos nuestros equipos en Washington que están trabajando intensamente durante la campaña. Durante las elecciones hicieron contactos con la administración del presidente Biden y ahora lo harán con el presidente Trump en algún momento», dijo González.

🔵 Edmundo González: «Con miedo no se va a la guerra, así que enfrentaré la situación sin temor». 🗣 «Nuestros equipos en Washington trabajan intensamente en la campaña. Durante las elecciones hicieron contactos con la administración del presidente Biden y ahora están en… pic.twitter.com/95FSO4XM08 — 𝙋𝙤𝙡𝙞𝙖𝙣𝙖𝙡𝙞𝙩𝙞𝙘𝙖 (@polianalitica) December 3, 2024



El opositor afirmó que ya «hay comunicación» con el equipo de Trump, aunque no dio detalles sobre las estrategias que ha hablado. También dijo que no ha recibido una invitación para la toma de posesión del republicano.

GONZÁLEZ «LA ESTRATEGIA NO SE REVELA»

Por otra parte, González ratificó su decisión de «tomar posesión del cargo» el 10 de enero en Venezuela. «La estrategia no se revela. En algún momento llegaré», acotó, ante la pregunta de cómo pretende ingresar al país.

«Hay un refrán venezolano que dice, con miedo no se va a la guerra. Así que yo voy a enfrentarme a esa situación y no, no tengo temor», afirmó. «Más temprano que tarde, más temprano que tarde, es mi aspiración de estar allá», agregó.

González sostuvo que «la transición se va a dar en algún punto, más temprano que tarde». Sin embargo, subrayó que la presión internacional «es el único camino que puede forzar al régimen de Maduro a negociar o a entender que su tiempo ya pasó».

También afirmó que tiene una «relación de cordialidad» con la líder de la oposición, María Corina Machado, y tienen «contacto permanente». «Hablamos con la frecuencia necesaria, semanal, diaria o como las circunstancias lo exijan», añadió.