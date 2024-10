Edmundo González se reunió con autoridades de Portugal, piden un «diálogo político» en Venezuela

El líder opositor, Edmundo González Urrutia, sostuvo este jueves una reunión con el primer ministro de Portugal, al igual que con su canciller.

«Hoy tuve una agenda productiva en Portugal. Me he reunido con el Primer Ministro de la República portuguesa, Luis Filipe Montenegro y también con el Ministro de Negocios Extranjeros, Paulo Rangel», indicó en sus redes junto a unas fotografías.

En ese sentido, acotó que durante las largas conversaciones el Gobierno de Portugal reafirmó «su compromiso con la pluralidad, los derechos humanos y el respeto a la voluntad del pueblo venezolano».

Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Portugal manifestó en sus redes sociales que conversaron sobre la situación en el país, en especial teniendo presente la importante comunidad portuguesa en Venezuela.

Además, ratificaron su «compromiso con la libertad, la democracia y el pluralismo». Al tiempo que llamó a un «diálogo político» para buscar una solución a la crisis que se vive en Venezuela tras las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio en las que el CNE anunció a Nicolás Maduro como ganador, aunque no se han publicado las actas.

O MNE @PauloRangel_pt esteve hoje com o candidato presidencial @EdmundoGU. Falaram sobre a situação na Venezuela. Tendo presente a importante comunidade portuguesa no país, reafirma-se o compromisso com a liberdade, a democracia e o pluralismo e apela-se ao diálogo político. pic.twitter.com/Cu3mKQaTsl

