EEUU: Adolescente de 13 años mató de 46 puñaladas a su madre y luego pasó fotos del crimen a un amigo

Un adolescente de 13 años de edad en Florida mató a su madre al propinarle 46 puñaladas mientras ella dormía junto a su hermanita recién nacida para después, enviar fotos del atroz hecho a un amigo.

El joven identificado como Derek Rosa se declaró inocente del asesinato de Irina García, de 39 años, a mediados de octubre. No obstante, en una audiencia previa al juicio el viernes, Rosa dio una confesión estremecedora a los detectives. Ello fue grabado por los agentes y se reprodujo en la corte.

«Me desperté, agarré uno de los cuchillos de cocina y fui a su habitación», relata el adolescente en la grabación. Tras dudar por un momento, respondió al detective: «La maté».

Al jovencito lo señalan de apuñalar a su madre con un cuchillo de mango púrpura hasta 46 veces. Lo hizo mientras dormía junto a su bebé recién nacida. Luego, mandó fotos del cuerpo ensangrentado y también de sus manos a un amigo.

JUZGADO COMO ADULTO

Una vez salió a la luz de declaración del muchacho, el juez del circuito de Miami-Dade, Richard Hersch, ordenó que este siguiera detenido. No obstante, no será en un centro de menores, sino uno para adultos, donde permanecerá hasta su juicio.

La defensa de Rosa argumentó que el adolescente tenía que estar en un centro juvenil. Alegaron que al joven solo se le servía el desayuno entre la 1:00 y 2:00 am. Además, no contaba con un horario de clases concreto y no podía tener sus anteojos sin solicitarlos primero, reseñó New York Post.

En un inicio, estuvo en un centro juvenil por dos semanas. Sin embargo, tras la acusación como adulto de asesinato en primer grado, quedó recluido en una cárcel para mayores de edad.