EEUU confirma reunión con representantes del chavismo: «Expresamos las preocupaciones sobre el proceso electoral»

Funcionarios estadounidenses confirmaron la reunión llevada a cabo con el vocero del chavismo Jorge Rodríguez en México. Durante el encuentro, la administración de Biden expresó su preocupación por el proceso electoral en Venezuela.

Mientras tanto, el chavismo acudió debido a que el 18 de abril acaba el plazo del alivio a las sanciones otorgadas por Estados Unidos. De acuerdo con lo reseñado por la agencia Reuters, Washington no está conforme con la forma en la que el chavismo está organizando las elecciones.

La administración de Biden dijo que restablecerá las sanciones petroleras, a menos que el chavismo cumpla sus promesas para las elecciones presidenciales del 28 de julio

«El propósito era expresar nuestras preocupaciones sobre el proceso electoral de Venezuela», comentó tras la reunión un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional (NSC) de la Casa Blanca.

Sin embargo, el periodista Vladimir Villegas señaló que la reunión entre gobiernos de EEUU y Venezuela «no dio buenos resultados».

«A pocos días del 18 de abril, son muy fuertes las presiones, abiertas y solapadas, sobre la administración Biden para acabar con la flexibilización de sancione. Si se acaba la flexibilización, el gobierno de Maduro endurecería aún más su política a lo interno, peligraría la tarjeta de la MUD y dejaría sin efecto el acuerdo migratorio», señaló.

Asimismo, sostuvo que «actores políticos norteamericanos y venezolanos hacen peso para que vuelvan las sanciones. La ruta electoral, de por sí accidentada, sería dinamitada y volveríamos a escenarios similares al 2005 y 2018».

LA REUNIÓN ENTRE CHAVISMO Y EEUU

La delegación estadounidense estuvo encabezada por el director de Asuntos del Hemisferio Occidental de la Casa Blanca, Daniel Erikson.

No obstante, el portavoz no ofreció ningún detalle sobre las conversaciones y el tema de las sanciones. Según fuentes cercanas citadas por Reuters, EEUU aún no ha tomado una decisión definitiva.

En enero, Estados Unidos restableció algunas sanciones contra Venezuela que no tienen que ver con el sector petrolero. Esta acción la tomaron luego de que el chavismo confirmó que María Corina Machado no podría participar en las elecciones presidenciales.

La líder opositora respondió nombrando a una sustituta sin antecedentes políticos. Pero en ningún momento le habilitaron el sistema de inscripción para que pudiera formalizar su candidatura ante el CNE.