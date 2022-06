EEUU espera "trabajar" con Petro y "estrechar" la relación con Colombia

El secretario de Estado de Estados Unidos (EEUU), Antony Blinken, felicitó este domingo a los colombianos por las elecciones presidenciales que ganó Gustavo Petro y deseó "estrechar" la relación con el futuro Gobierno del país suramericano.

"Esperamos trabajar con el presidente electo Petro para estrechar aún más la relación entre Estados Unidos y Colombia; y llevar a nuestras naciones hacia un futuro mejor", expresó Blinken en un comunicado.

Congratulations to the Colombian people for exercising their right to vote and reaffirming the strength of their democracy. We look forward to continuing our strong partnership with President-Elect @petrogustavo and building a more democratic and equitable hemisphere.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) June 20, 2022