EEUU insta a administración Maduro retomar negociaciones en México

El gobierno de Estados Unidos reiteró este viernes su pedido a los representantes de la administración de Nicolás Maduro y la delegación de la oposición venezolana a retomar las negociaciones en México para hallar una solución a la crisis política.

Brian A. Nichols, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de EE.UU., afirmó en declaraciones a la prensa que ese diálogo cuenta con el respaldo del gobierno de Joe Biden, reseña Infobae.

"Nuestro objetivo es alentar al régimen de Maduro y al gobierno interino a regresar a la mesa de negociación en la Ciudad de México; donde Venezuela negoció y lideró la solución a los problemas de ese país", dijo Nichols.

Y agregó: "Continuamos apoyando ese esfuerzo y creemos que tiene las mejores perspectivas para una solución duradera a los problemas de Venezuela".

ANTECEDENTES DEL DIÁLOGO MADURO-OPOSICIÓN

El pasado 7 de marzo, Nicolás Maduro anunció la reactivación del proceso de diálogo con la oposición, paralizado hace cinco meses.

Maduro ordenó suspender las negociaciones, que se llevaban a cabo en México, en represalia a la extradición a Estados Unidos por Cabo Verde de Alex Saab; un cercano colaborador acusado de lavado de dinero y señalado de ser testaferro del mandatario chavista.

"El diálogo de México recibió un golpe tremendo como saben ustedes, pero si estamos pidiendo diálogo para el mundo tenemos que dar el ejemplo en el país y vamos a un reformateo del proceso de diálogo nacional", indicó Maduro entonces en una alocución transmitida en la televisión estatal, recoge la AFP.

Alex Saab, que recibió la nacionalidad venezolana y un título diplomático, había sido nombrado como integrante de la delegación del gobierno; por lo que su extradición en octubre resultó vista como motivo para detener el proceso que comenzó en agosto de 2021 y que no llegó a ningún acuerdo relevante.

En el encuentro de 2021 en México las partes firmaron un memorándum de entendimiento; pero no avanzaron mucho en su propósito. Según Gerardo Blyde, jefe negociador de la oposición, el rendimiento "no fue bueno" debido a que solo lograron dos acuerdos; que no pudieron tampoco instalarse como la defensa del Esequibo y la atención social.

