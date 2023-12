EEUU realizará ejercicios militares junto a la fuerza aérea de Guyana en medio de la disputa con Venezuela

El Comando Sur de Estados Unidos informó sobre la realización de ejercicios militares de vuelo junto a las Fuerzas Aéreas de Guyana.

«En colaboración con la Fuerza de Defensa de Guyana, el Comando Sur de los EEUU llevará a cabo operaciones de vuelo dentro de Guyana el 7 de diciembre. Este ejercicio se basa en compromisos y operaciones de rutina para mejorar la asociación de seguridad entre los Estados Unidos y Guyana, y fortalecer cooperación regional», indicó la embajada de Estados Unidos en Guyana a través de un comunicado.

El Comando Sur señaló que además de este ejercicio continuará su colaboración con el país en las áreas de preparación para desastres, seguridad aérea y marítima y lucha contra las organizaciones criminales transnacionales.

In collaboration with the @GDFGuyana, @Southcom will conduct flight operations within Guyana on December 7. Read more: https://t.co/dDxWDTbtoq pic.twitter.com/n6slaTKiQ5

— U.S. Embassy Guyana (@EmbassyGuyana) December 7, 2023