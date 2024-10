EEUU se pronunció sobre muerte del dirigente opositor Edwin Santos, pide investigación «transparente»

El gobierno de Estados Unidos se pronunció este martes sobre la muerte del dirigente opositor Edwin Santos, quien desapareció el 23 de octubre y cuyo cuerpo fue encontrado entre la maleza en el estado Apure tras un «accidente de tránsito».

Brian Nichols, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, hizo una publicación en su cuenta de X (Twitter). En primera instancia, aclaró que estaban «consternados y entristecidos» por lo ocurrido con Santos.

«Nos sumamos al llamado para que se realice una investigación transparente y una autopsia independiente para determinar la responsabilidad de su muerte», dijo el diplomático.

We are shocked and saddened by the death of prominent Venezuelan democratic activist Edwin Santos. We join the call for a transparent investigation and independently conducted autopsy to determine responsibility for his death following his reported detention by security forces.

— Brian A. Nichols (@WHAAsstSecty) October 29, 2024