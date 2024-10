El amenazante dardo de Evo Morales si es detenido por el caso de estupro

El expresidente de Bolivia, Evo Morales, amenazó este miércoles con un «levantamiento» de los ciudadanos y militares si llega a ser detenido por el caso de estupro y trata de personas que involucra a una menor de edad.

Mientras que hay una orden de captura en su contra, Morales se mantiene atrincherado en la región de Cochabamba, su principal bastión. Ante la posibilidad de su detención, envió un mensaje al actual presidente boliviano, Luis Arce.

«Yo tal vez puedo exagerar, pero puedo asegurar que hay un levantamiento (de ser capturado), tengo audios que me llegan de militares y policías, los militares me dicen, por una parte, ‘nos estamos amotinando, no vamos a seguir’», dijo Morales en una entrevista a EFE.

El expresidente aseguró que los militares «están cambiando al mando rápidamente» en Bolivia. Además, recordó que sus seguidores comenzaron a cerrar las principales carreteras ante la posibilidad de su captura.

«REBELIÓN CONTRA LA TRAICIÓN»

Morales también dijo que los bloques son el comienzo de una «rebelión contra la traición de Lucho (Arce)». En tal sentido, aseguró que los sectores indígenas y campesinos pusieron en marcha estos cierres por su cuenta.

Los bloqueos han causado falta de combustibles y el encarecimiento de la canasta básica, pero Morales alertó de consecuencias si las autoridades toman medidas. «Ojalá no haya un muerto en alguna región del país o (sus seguidores) van a tomar los cuarteles», agregó.

Por otra parte, Morales aseguró que sufrió un «intento de asesinato» el domingo, cuando le habrían disparado «14 veces». De igual forma, negó que hubiera «escapado» de un control policial, como dijo el gobierno boliviano.

Este mismo miércoles, Arce exigió a los sectores afines a Morales que levanten los bloqueos en todo el país. Alertó que podrían tomar medidas «constitucionales» y que estos cierren «están estrangulando a la economía».