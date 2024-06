El caso de Loan Peña, el niño que desapareció en extrañas circunstancias y conmociona a Argentina

Autoridades de Argentina no han logrado dar con el paradero de Loan Danilo Peña, un niño de cinco años desaparecido desde el jueves pasado en el paraje rural Algarrobal.

Tras una intensa búsqueda que ha tomado una gran importancia internacional, son pocas las pistas que hay sobre su paradero. Las autoridades han ofrecido una recompensa de 5 millones de pesos (5.500 dólares) por cualquier información que ayude a encontrar al menor, quien está registrado en el sistema de Alerta Sofía y es buscado por Interpol.

El fiscal del caso, Juan Carlos Castillo, explicó que Loan se extravió mientras estaba en compañía de otros niños y adultos.

“Se fue a tomar naranja junto a otros primitos y personas mayores. El niño se adelantó y, de ahí, tomó otro rumbo. El nene se perdió”, relató Castillo, basándose en las declaraciones de los menores que estaban con Loan en el momento de su desaparición.

Tres personas han sido detenidas y se les ha imputado el delito de abandono de persona. Entre los detenidos se encuentran un tío de Loan y una pareja. Según Castillo, los adultos estaban más atrás cuando Loan se adelantó y los perdió de vista durante un juego.

¿Qué le pasó a Loan? ¿Se perdió? ¿Tuvo un accidente? ¿Alguien lo raptó? Las hipótesis que se manejan en el megaoperativo montado para encontrar al nene de 5 años que desapareció el jueves en Corrientes. pic.twitter.com/cAdQKnjTWF — TN – Todo Noticias (@todonoticias) June 18, 2024

El terreno donde Loan desapareció es particularmente desafiante. “Es un lugar muy difícil, con mucha vegetación, inaccesible a vehículos. Desde los drones y parapentes no se ve lo que hay en el monte. Es a caminata, con machete y abriendo camino, como se puede llegar. Hay lugares inaccesibles”, describió el fiscal.

La búsqueda se ha intensificado con la participación de 600 efectivos, apoyados por drones, un helicóptero, dos aviones y parapentes, además de perros rastreadores. El Ejército del Batallón de Ingenieros 12 de Goya también se ha unido a los esfuerzos.

Hasta ahora, los investigadores han encontrado pistas que podrían pertenecer a Loan, como una zapatilla en el barro, huellas, materia fecal y vómitos, que están siendo analizados.

PADRES DESESPERADOS

José, el padre de Loan, expresó su desconcierto y dolor en diálogo con Todo Noticias. «El nene estaba con mi cuñado y una pareja amiga que no conozco. Era la primera vez que Loan venía a lo de su abuela. Cuando llego a la casa, Loan no estaba. Ahí mi cuñado le habló por teléfono a mi hermana para ver si había regresado, pero no estaba”, relató.

María Noguera, la madre de Loan, insistió en que su hijo podría estar en 9 de Julio y pidió a la policía que lo busquen en esa localidad. «Yo pienso que lo llevaron y está ahí», declaró a la radio local FM San Roque.

Habla María, la mamá de Loan: «Espero que aparezca mi hijo. Alguien se lo llevó. No puede haberse perdido… alguien lo habrá llevado. Quiero que lo encuentren vivo… No hay que confiar en nadie» pic.twitter.com/mWEy6t6i45 — TN – Todo Noticias (@todonoticias) June 18, 2024

«Espero que aparezca, eso es lo único que pido. Alguien se lo llevó», añadió la consternada madre.

El hermano mayor de Loan, Mariano, también expresó sus dudas sobre las circunstancias de la desaparición. «Es todo raro. Capaz quisieron ir a buscar las naranjas y después hay que hacerse preguntas de por qué, cómo y en qué momento desapareció Loan”, dijo a C5N. Añadió que su hermano es «un chico vivo, con mucha energía, hablador, gritón».

La familia de Loan continúa esperando respuestas mientras las autoridades intensifican la búsqueda.

“Hay muchas cosas que no coinciden, que no cierran. Hay que volver investigar hasta que todo coincida”, concluyó Mariano.