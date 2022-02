El conmovedor relato de un pescador trinitario que presenció el asesinato del niño venezolano

Un pescador trinitario relató lo que vivió cuando iba a bordo de la embarcación en la que viajaba un niño venezolano, que fue asesinado por la Guardia Costera de Trinidad y Tobago, en un tiroteo durante la madrugada del 6 de febrero.

El hombre de 31 años, el cual se mantuvo el anonimato, relató que salió a pescar con otras dos personas en la tarde del sábado. Durante la noche, vieron una lancha más pequeña que parecía estar en peligro.

“Cómo ondeaba la luz, dijimos como que esté un barco en peligro... fuimos a ellos. El capitán estaba hablando con ellos para averiguar qué estaba pasando realmente, y ellos le estaban explicando lo que estaba pasando. Por lo que entendí, necesitaban ayuda para llegar a tierra”, añadió.

En consecuencia, trasladaron a las personas a su bote para ayudarles a llegar a tierra. Sin embargo, vieron una embarcación grande en la oscuridad, la cual comenzó a abrir fuego sin previo aviso, según reseñó Daily Express de Trinidad y Tobago.

“NO SABÍAMOS SI ERAN BANDIDOS O GUARDACOSTAS”, RECONOCIÓ EL PESCADOR

El pescador narró que la embarcación no tenía luces y, en primera instancia, no se identificó. “Vimos una bengala, no sabíamos si era bandido o guardacostas. Escuchamos varios disparos, fuego rápido (...) Estaba en shock, pensé que eran petardos. Estaba realmente asustado”, sostuvo.

“Enviaron una próxima bengala con varios disparos todavía. Después de la segunda bengala, enviaron una tercera en la que encendieron una luz en su bote y dijeron que era la Guardia Costera”, recordó el pescador.

En medio del tiroteo, el niño venezolano murió por un impacto de bala, mientras que su madre resultó herida. Dos botes más pequeños interceptaron la embarcación y comenzaron a pedir armas y drogas.

“LES DECÍAMOS QUE UN BEBÉ MURIÓ”

Los funcionarios preguntaban por drogas y armas, pero los pasajeros y tripulantes de la embarcación decían que el niño pereció. “Les decíamos que un bebé murió en el bote aquí y que le dispararon a la madre. Les dijimos que solo (estaban) estas personas que necesitaban ayuda”, añadió el pescador.

De inmediato, trasladaron a los migrantes venezolanos a la embarcación de la Guardia Costera, mientras que los tres pescadores y dos funcionarios quedaron en el bote. En el suelo yacía el cadáver del niño asesinado.

“Después me llamaron, para que subiera al frente, levantara al bebé y orara por este bebé. Hice lo que decían porque estaba muy asustado (...) Pensé que nos iban a matar. Estaba traumatizado”, apuntó el pescador.

El pescador concluyó que no le es agradable recordar la historia y siempre que piensa en el bebé, “le salen lágrimas”. “Lo sostenía como cuando levantas a un niño pequeño y lo miraba desde la cabeza. Tenía sangre corriendo en mi mano”, rememoró.