EN VIDEO | El contundente mensaje de Duque a Maduro a pocos días de las elecciones en Colombia

A pocos días de las elecciones presidenciales en Colombia, el actual mandatario del vecino país, Iván Duque, envió un contundente mensaje a Nicolás Maduro, a quien no reconoce como presidente de Venezuela.

"Maduro se puede jactar de que al presidente Duque le quedan cien días; al presidente, no al demócrata; porque para defender la democracia y la libertad no necesito título alguno, es una lucha de vida y estaré con el pueblo venezolano hasta que logremos la liberación de Venezuela", enfatizó el mandatario colombiano este viernes a través de su cuenta de la red social Twitter.

Duque, desde el 2019, reconoce como representante del país a Juan Guaidó, quien además de Colombia, es catalogado por los Estados Unidos y otras naciones como presidente encargado de Venezuela.

El mensaje que envió Iván Duque a Nicolás Maduro: "Se puede jactar de que me quedan cien días como Presidente, pero para defender la democracia y la libertad no necesito título alguno" pic.twitter.com/GicjpT7JNp — CaraotaDigital (@CaraotaDigital) April 30, 2022

CONTRA EL CHAVISMO

«Colombia les va a decir, no a los continuadores del chavismo», así lo expresó el pasado sábado 12 de marzo Duque, en alusión a las mencionadas elecciones presidenciales.

«Para nosotros Nicolás Maduro es un dictador. Con Estados Unidos solamente concebimos la solución a esa relación a través del retorno de la democracia en ese país. Nuestra posición frente al régimen de Nicolás Maduro será la misma hasta el último día de mi gobierno y ya le corresponderá la próxima administración revisar cuál será su criterio», agregó.

Sobre los comicios en su país, Duque insistió en que no cabe lugar en Colombia para un «delfín» del chavismo y aseguró eso lo demostrará el pueblo colombiano.

«Colombia es un país que siempre ha dicho que no a la demagogia y le ha dicho que no al populismo. Y le ha dicho que no porque nuestro país sabe que en las libertades económicas está la piedra angular de nuestra democracia. Por eso no tengo duda que el pueblo colombiano les va a decir no a los que son los continuadores del chavismo en nuestro país», remarcó.