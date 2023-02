''Esa mentalidad marginal no aplica'': El contundente mensaje de Luciano D'Alessandro tras protesta de migrantes venezolanos en NY

Migrantes venezolanos protestaron recientemente en Nueva York por haber sido desalojados del hotel en Manhattan que les servía de refugio. Ante esto, el actor Luciano D'Alessandro se pronunció en sus redes sociales y dejó un contundente mensaje.

"Migrar no es fácil. Pero si se toma la decisión, hay que trabajar duro y respetar las leyes del país que te abre las puertas. Pero no pretendas que allí te van a dar todo. Esa mentalidad marginal no aplica", acotó el protagonista de varias novelas.

Migrar no es fácil! Pero si se toma la decisión, hay que trabajar duro y respetar las leyes del país que te abre las puertas. Pero no pretendas que allí te van a dar todo. Esa mentalidad marginal no aplica. — Luciano D'alessandro (@Lucianoda) February 2, 2023

Destacó que cuando hay injusticias hay que publicarlas, pero en este caso no existen. "Esa es la ayuda que le está dando la ciudad de Nueva York y eso es lo que hay. Si no te gusta regresa. Esa mentalidad marginal de ir y que crees que te van a dar todo no está bien señores. Hay que ganarse las cosas y agradecer cuando un país te recibe. ¿Cómo lo debes hacer? Sencillo, trabajando y siendo ejemplo para otros", expresó.

Sin embargo, aseguró que la mayoría de migrantes venezolanos que han salido del país son gente trabajadora.

Reflexión de nuestro Luciano sobre lo sucedido con los venezolanos en USA

2#lucianodalessandro #venezuela #usa pic.twitter.com/P45Eup8Oda — Luciano D'A FAN CLUB (@FCO_LucianoDA) February 2, 2023

MIGRANTES EN NUEVA YORK

Los migrantes venezolanos duermen desde hace días en las calles de Nueva York, pese al frío invernal, en protesta por haber sido desalojados del hotel que les servía de refugio. Esto para ser enviados a otro albergue que según ellos no reúne las condiciones para vivir.

"Allí no hay calefacción y está haciendo frío, los colchones se hunden, las camas están muy pegadas y no sabes a quién tienes al lado. No hay dónde guardar las pertenencias y tienes que cruzar la calle para bañarte y hacer fila", denunciaron a EFE varios migrantes. Algunos de ellos han pasado previamente por otros albergues proporcionados por la Alcaldía.

Casetas de campaña, maletas, ropa, cobijas o bicicletas son las pertenencias de estos airados migrantes, todos hombres, frente al hotel Watson. Esto en la conocida zona de Hell’s Kitchen, donde han vivido por varios meses tras su llegada a Nueva York, muchos enviados a la ciudad en autobuses por el gobernador de Texas, Greg Abbott.

La ciudad ha recibido en los últimos meses unos 42.000 inmigrantes que han sido ubicados en albergues que han terminado llenos. Tras esta situación, la Alcaldía se vio obligada a alojarlos en hoteles.

Una mesa con café caliente, frutas y otros refrigerios están en una mesa también en la acera, aportados por activistas que les apoyan y ayudan con la traducción.