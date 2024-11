El dardo del expresidente uruguayo ‘Pepe’ Mujica contra Maduro

El expresidente de Uruguay, José ‘Pepe’ Mujica, se pronunció este jueves sobre las elecciones presidenciales de Venezuela del pasado 28 de julio y sostuvo que Nicolás Maduro «juega a la democracia».

Mujica habló sobre la crisis venezolana en una entrevista con el medio El País de Uruguay. Ante la presión internacional sobre las elecciones, el exmandatario de izquierda reconoció sus dudas sobre los resultados del proceso.

«Lo que me revienta es cuando juegan a la democracia y hacen elecciones. Y, según el resultado, lo altero, hago fraude o me mando una cagad*. O una cosa, o la otra», sostuvo Mujica.

El expresidente sostuvo que esta crítica no es exclusiva para Maduro, sino para cualquier gobierno que no cumpla las condiciones democráticas. «Me refiero a Venezuela, a Nicaragua y a cualquier otro país que haga eso», acotó.

MUJICA RECORDÓ A CHÁVEZ

El político uruguayo también reconoció que no mantiene contacto o diálogo con el gobierno de Maduro. «Yo tenía vínculo con (Hugo) Chávez, que no era lo mismo. Chávez perdió una elección y se la bancó», acotó.

Igualmente, Mujica recordó el alcance de sus críticas. «Quiero ser muy claro, porque conservo algo del viejo herrerismo. Doy mi opinión, pero no me meto. No hay derecho a meterse en lo que pasa en otro país», añadió.

Mujica también habló sobre Cuba y dijo que «hace más de 60 años definió la dictadura del proletariado y el partido único». Sin embargo, sostuvo que no está de acuerdo con este sistema que «no sirve».

El expresidente uruguayo lleva varios años distanciado del gobierno de Maduro y ha criticado en varias ocasiones la situación en Venezuela. Tras las elecciones, lamentó que «no hay información creíble» sobre los resultados.