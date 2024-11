El desgarrador audio de una mujer atrapada durante las inundaciones que han dejado al menos 211 muertos en España

El devastador paso de la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) por España ya ha causado la muerte de 211 personas tras las inundaciones que se llevaron a personas, vehículos y todo a su paso, y que ya se tiene como la peor de este siglo.

El propio presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, informó que la gran mayoría de los fallecidos son de Valencia (208). El reporte lo completan tres víctimas mortales en Castilla La-Mancha y Andalucía.

Son numerosos los desgarradores testimonios de los protagonistas de este embate de la naturaleza. Y es que el diario El Mundo filtró el audio de una mujer, de nombre Silvia, que quedó atrapada en las inundaciones.

En la nota voz, se despidió de su familia mientras observaba cómo el agua entraba a su farmacia de manera voraz. La ciudadana quedó atrapada en el interior, sin saber qué hacer y sin cobertura.

«¡Esto es horrible amor! ¡Esto es muy malo! ¡Me estoy ahogando y no puedo más! No sé qué hacer y no puedo llamar a Emergencias, no me lo cogen», dice Silvia llorando.

Resignada, la mujer pidió a su pareja cuidar de su hijo y que le recordara siempre la madre que tuvo. «Por favor, aunque solo fueron ocho meses. Diles que los quiero a todos de verdad. Lo estoy pasando muy mal, te quiero», concluye el audio.

El estremecedor audio de Silvia. Se despedía de su familia mientras veía cómo su farmacia se llenaba de agua. Atrapada en el interior, sin saber que hacer y sin cobertura. Finalmente, el agua reventó la persiana y fue flotando corriente abajo hasta…

Finalmente, el agua reventó la fachada y fue flotando corriente abajo, pero los cuerpos asistenciales pudieron rescatarla y pudo sobrevivir a ello.

SIGUEN LAS TAREAS DE RESCATE

Por otro lado, los servicios de emergencias continúan con las labores de rescate este sábado, el quinto día tras la tragedia en España.

Los lugares de acceso más complicados son los túneles y garajes. Allí se acumulan los vehículos que el agua ha arrastrado y es donde se busca a posibles víctimas mortales en su interior.

Sánchez envió 4.000 soldados más a la zona y enviará otros 1.000 el domingo. También se reforzará la seguridad con la llegada de otros 5.000 agentes de Policía Nacional y Guardia Civil. En total, 10.000 efectivos estarán a disposición para atender la situación en la golpeada comunidad valenciana.