El drama que se vive en un santuario de elefantes en Tailandia ante inundaciones, piden ayuda para rescatarlos

Decenas de elefantes tuvieron que escapar de un santuario luego de que ocurrieran inundaciones repentinas en Tailandia, que también atraparon a cientos de turistas.

A través de redes sociales empezaron a circular las imágenes de los elefantes tratando de llegar a sitios altos en el popular santuario Elephant Nature Park, cerca de la ciudad de Chiang Mai. Por suerte, gracias al rápido accionar de sus cuidadores, la inundación no ha tenido un saldo que lamentar.

“Fue la mayor evacuación que hemos hecho nunca para salvar sus vidas, el agua subió rápidamente”, dijo a CNN Saengduean “Lek” Chailert, fundador del Elephant Nature Park. Asimismo, destacó el rápido accionar de los cuidadores para liberar a la mayoría de los elefantes.

UPDATE: They have moved 117 elephants to safety. Only about 10 elephants remain… Catastrophic flooding in Chiang Mai, Thailand, has overwhelmed the Elephant Nature Park, with rescuers working to evacuate the animals.pic.twitter.com/jjKrtvjns8 — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) October 4, 2024

Muchos de los elefantes decidieron subir por una montaña cercana al refugio para escapar de la peligrosa inundación. No obstante, Saengduean advirtió que aún el peligro no ha pasado y se mantienen en alerta.

“Ayer no pudimos evacuar a algunos animales. Trece elefantes adultos siguen atrapados en sus habitáculos. Tienen pánico”, dijo.

Las inundaciones ocurridas en Tailandia son consecuencia de las lluvias generadas por el tifón Yagi. Desde mediados de septiembre varias personas han muerto en lo que han calificado como el peor tifón del año.

Flooding creates havoc in elephant sanctuary in Chiang Mai Facebook page of Director of Elephant Nature Park in Chiang Mai province’s Mae Taeng district Saengduean Chailert stated the following –

“Urgent help is needed. The flooding is worse than before. The entire area is… pic.twitter.com/fbj0zrjb2j — Thai Enquirer (@ThaiEnquirer) October 4, 2024

Asimismo, les han advertido a los cuidadores del parque que las aguas siguen subiendo. “La situación es mucho peor que ayer”, afirmó.

“Necesitamos urgentemente voluntarios y jaulas para los animales, ya que debemos trasladarlos a las montañas debido a que las carreteras están completamente cortadas en ambas direcciones”, señaló el parque en Facebook.

En el lugar también están atrapados 30 voluntarios extranjeros, debido a la imposibilidad de poder trasladarse a otro lugar.

El Elephant Nature Park ha rescatado a más de 200 elefantes de la industria turística y maderera desde su creación en la década de 1990. El recinto se encarga de la rehabilitación de estos animales, muchos de los cuales llegan de entornos donde sufrían maltratos. En este sentido, muchos de los elefantes son ciegos o tienen lesiones físicas, lo que dificulta aún más su evacuación.

It’s not just the elephants that needed rescuing from the catastrophic flooding at the Elephant Nature Park in Chiang Mai, Thailand…. pic.twitter.com/aLppdYCRQe — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) October 4, 2024

“Entre los animales evacuados hay muchos elefantes enfermos, algunos apenas caminan. Tuvimos que ayudarles a llegar al pie de la montaña. Necesitamos ayuda desesperadamente”, dijo Saengduean.

El parque también alberca cerca de 5.000 animales rescatados entre perros, gatos, caballos, cerdos y conejos, muchos de los cuales lograron poner a salvo con varios días de antelación.

Autoridades locales aseguraron que enviaron a cientos de funcionarios para abordar la situación, pero no han podido llegar producto de la inundación.

Los expertos estiman que la población de elefantes salvajes en Tailandia se ha reducido entre 3.000 y 4.000 ejemplares, frente a los más de 100.000 que había a principios del siglo XX.