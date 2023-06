El heroico video de un hombre que rescató a 25 perritos de un edificio en llamas

Momentos de tensión se vivieron en un refugio de animales en Lima, Perú, cuando empezó a arder en llamas. Sin embargo, un hombre se erigió como el héroe del día al salvar la vida de 25 perritos que estaban en el edificio mientras se quemaba. El fascinante rescate quedó grabado en video.

El acto heroico estuvo a cargo de Sebastián Arias, un joven colombiano en la nación peruana. «Yo necesito ayuda pero lo que más me importan son los perros», precisó el bondadoso sujeto.

El material muestra cuando Arias escaló hasta el segundo piso del refugio por la parte de afuera para rescatar a un patudo que estaba en el techo. Seguidamente, rompe una ventana para usarla como apoyo y subir a la azotea. Una vez allí, tomó al último de los 25 perritos y lo arrojó a un colchón que los vecinos sacaron a la calle.

En ese momento, los presentes en el sitio comenzaron a vitorear y aplaudir al colombiano por su gran labor. Al mismo tiempo, Sebastián hizo una pose en señal de celebración por completar el rescate de los animalitos.

«NO QUISIERA QUE MI PERRO MURIERA QUEMADO»

Tras ganarse la atención de todos, los medios entrevistaron al sujeto quien detalló que vive justo al frente del edificio que se incendió.

«Venía pensando en mi esposa. Vi el incendio y el perro que estaba en la esquina», relata el hombre. El hombre además dio las declaraciones junto a su mascota y dijo: «Yo tengo este hermoso animalito. No quisiera que mi perro se muriera quemado. Escuchar sus llantos y gemidos. No me gustaría pues que mi perro muriera así».

Sebastián trabajaba en la recicladora que entró en llamas, vecina al refugio. Por ende, sabía cuántos perritos había en el lugar y dónde estaban.

«No sé (cómo subí tan rápido). La adrenalina me puso a subir. El último perro fue el que me dio miedo porque el muro se me venía encima… El perro ya se estaba quemando. Su ropa se estaba quemando. Lo agarré agresivamente por el cuello y lo lancé», narró.

El héroe perruno se ganó la admiración en redes sociales. «Cuando vaya a Lima necesito invitarlo a un buen almuerzo», «Ese men merece la gloria y las cervezas gratis que quiera para toda su vida», «Dios lo recompense y bendiga por este acto de amor inmenso», comentaron algunos tuiteros.