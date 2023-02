El impactante video del bebé que nació entre escombros del terremoto en Siria

Una mujer dio a luz a un bebé en medio de los escombros que dejó un edificio que colapsó en Alepo, producto del terremoto que sacudió Siria en la madrugada de este lunes, 6 de febrero (hora local).

En las redes sociales comenzó a circular el video en el que se observa a un hombre que habría asistido el parto. Mientras tanto, carga al bebé que no ha podido lavar tras el nacimiento y todavía tiene el cordón umbilical.

Hasta la noche de este lunes, 6 de febrero, no hay detalles sobre el estado de salud de la madre del bebé. Sin embargo, de acuerdo a Ok Diario, el bebé sí logró sobrevivir, pero no hay más información al respecto.

Hasta la tarde de este lunes, las autoridades ya contabilizaron más de 3.800 fallecidos en Turquía y Siria. Sin embargo, alertan que la cifra aumentará, dado que hay más afectados bajo los escombros de los edificios colapsados.

Mientras que se viralizó el video del bebé recién nacido, también comenzaba a circular otro que reflejó la tragedia que vivió Siria con el terremoto. Se trata de un padre que llora junto al cuerpo de su hijo de apenas unos meses de edad.

El metraje fue grabado por el medio Middle East Eye. En las imágenes se observa a un hombre arrodillado y con un llanto desgarrador mientras abrazaba el cuerpo del niño, después de que muriera en la ciudad de Jandaris, provincia de Alepo.

A father weeps over his baby’s body in the northwestern Syrian town of Jindayris, after a 7.8 magnitude earthquake struck southeast Turkey and northwest Syria on Monday, killing more than 1,300 people and injuring thousands more. pic.twitter.com/Ha3rrqKy7f

— Middle East Eye (@MiddleEastEye) February 6, 2023