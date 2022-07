El infierno de los migrantes: 76 venezolanos están desaparecidos en la selva del Darién

La selva del Darién, entre Panamá y Colombia, ha sido una de las rutas empleadas por los migrantes para llegar a Estados Unidos. En este lugar, producto de los peligros de la zona, decenas de venezolanos están desaparecidos buscando conseguir el sueño americano.

De acuerdo a un conteo hecho por familiares y amigos, al menos 76 venezolanos están desaparecidos en la selva. El portal El Pitazo fue el encargado de actualizar la lista, la cual cuenta con datos recopilados hasta este domingo, 17 de julio.

Los familiares indicaron que no han logrado comunicarse con sus familiares, aunque no hay detalles sobre las fechas en todos los casos. Pero, entre los comentarios que hay, se encuentra una persona con la cual no tienen contacto desde el pasado 6 de julio.

Asimismo, medios panameños apuntaron que las personas desaparecidas no han llegado a la estación San Vicente en Panamá, un albergue manejado por la Organización de Naciones Unidas en la salida de la selva.

LISTA DE DESAPARECIDOS EN LA SELVA

Vicky Contreras. Rosniel Mejías. Brayan Meléndez. Jeremy Jonaiker Berrezueta Aular. Edward José Escorcia. Fray Escorcia Yimis. Nerio Theran. Anderson García. Andreina García. Carolina Roja. Nairin Rivas. Ronald Hernández (niño). Germán Quintana. Amílcar Baralt. Junior Castillo. Alejandro Castillo. Dayra Barreto. Brayan (apellido desconocido). Yosmar (apellido desconocido). Deivi Gil. Rosi Herrera. Ender Vela. Denilson Pérez. Pablo Barillas. Rafael Arriechi. Jeisson Zambrano. Alex Salvarán. Leonardo Salvarán. Leonardo Javier Gallardo Ramírez. Nelson Barrios. Leydis Medina. Braiton Estupiñan. Mirla Blanco. Breker Guarapano. Jeferson Reina. Anny Madelaine Gutiérrez Aguilar. José Gregorio Flores. Carlos Michael Muñoz. Geegmi Ugarte. Jesús Moreno. César Aristiguieta. Rubén Graterol. Engels David Peña. María Ángeles Alvarado. Engerlys Peña (niño). Oswal Atachó. César Rojas. Miguel Quintero. Diógenes Blanco. Michael Quintero. Issam Khemir. Carla Córdova. Marcos Blanco. Alberts Santacroce. Maive Vargas. Ronny Murillo. Camila Vargas (niña). Camilo Vargas (niño). Emmanuel Monsalve. Yesica Andreina. Iván Perozo. Leonardo Pérez. Nathaly Durán. Adrián Pérez (niño). Leonela Pérez (niña). Israel García. Yacksuri di Biase. Lorena Mendoza. Gerardo Mejía. Luis Alfonso Aguilar. Daniela Acosta. Yirbin Moreno. Henry Sánchez. Leonardo Morán. Mariana Sulbarán. Emilian (apellido desconocido).

INFIERNO DE LOS MIGRANTES

El Gobierno de Panamá apuntó que entre enero y junio, más de 28.000 venezolanos cruzaron la selva de Darién. Se trata de un vertiginoso aumento, puesto que en 2021 hubo tan solo 2.819 migrantes y en 2015 apenas fueron dos.

En el último mes, al menos, cuatro venezolanos fallecieron en la selva de Darién. En 2021, se recuperaron más de 50 cuerpos (de cualquier nacionalidad) en los caminos, pero se estima que se trata solo de una pequeña fracción de las muertes en la zona.

El peligro de la travesía es algo en lo que insisten los migrantes que lograron cruzar con vida. Entre los riesgos están las organizaciones criminales del sector, la falta de alimentos, las dificultades del terreno, las enfermedades y los animales salvajes.