El insólito reto de Elon Musk para la joven que lo acusó de acoso sexual

En medio de su negociación para comprar Twitter, el magnate Elon Musk aprovechó su cuenta en la red social para negar las acusaciones sobre el supuesto acoso sexual que habría realizado contra una azafata.

Por medio de una serie de tuits, el sudafricano alegó que el testimonio publicado por Business Insider es completamente falso.

Destacó que la persona que lo compartió es "una activista de extrema izquierda de Los Ángeles" cuyo único objetivo (de los que sostienen la denuncia) es "interferir en la compra de Twitter", recogió CNN.

"Tengo un desafío para esta mentirosa que afirma que su amiga me vio 'expuesto': que describa una sola cosa, cualquier cosa (cicatrices, tatuajes...) que no sea conocida por el público. No será capaz de hacerlo porque nunca sucedió", escribió el presidente de Tesla y SpaceX.

The attacks against me should be viewed through a political lens – this is their standard (despicable) playbook – but nothing will deter me from fighting for a good future and your right to free speech

— Elon Musk (@elonmusk) May 20, 2022