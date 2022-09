El lujoso lugar en el que el alcalde de Nueva York quiere albergar a inmigrantes

El alcalde de Nueva York, Eric Adams, considera albergar a miles de inmigrantes indocumentados en algunos de los lujosos cruceros que llegan a la ciudad y están anclados en los muelles de la Gran Manzana.

“Examinamos todo, desde la legalidad de usar cualquier tipo de crucero para alojamiento temporal”, sostuvo Adams en una entrevista para WCBS el domingo. En tal sentido, confirmó que una de las ideas es emplear los grandes barcos anclados en la ciudad.

“Estamos mirando para ver cómo lidiamos con este problema”, dijo Adams el domingo, tras la llegada de cientos de migrantes. Ahora, confirmó este plan, aunque subrayó que todavía analizan si será viable legalmente.

El plan de Adams busca aliviar el gran congestionamiento generado en los albergues de inmigrantes en la ciudad. Incluso, la opción de los cruceros ya la consideró el entonces alcalde Michael Bloomberg durante su mandato (2002-2013).

ADAMS CRITICÓ POLÍTICA FEDERAL

El fin de semana llegaron nueve autobuses que llevaban entre 40 y 50 inmigrantes cada uno. Estos se sumaron a los miles de personas que ya están en los albergues, los cuales se encuentran al límite y se abrieron 23 nuevas instalaciones de emergencia.

Por tanto, Adams criticó la política federal de no permitir que los inmigrantes trabajen hasta tener sus debidos permisos. “Decimos: ‘Podrías venir aquí, pero no puedes trabajar’. Eso es increíble”, apuntó.

Adams indicó que, en caso de que no puedan trabajar, los inmigrantes no pueden mantenerse por sí mismos. “Si no, nosotros, el gobierno, debemos cuidarlos. Eso no tiene sentido”, agregó el alcalde neoyorquino.

Mientras Adams propone usar los cruceros, la senadora demócrata por Nueva York, Kristen Gillibrand, sugirió reubicar a los inmigrantes en el norte del estado, donde hay problemas económicos y desempleo.