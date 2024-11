El macabro caso de una niña en Reino Unido que está dando de que hablar: Su madre la mantuvo oculta en un cajón durante tres años

Un caso ha consternado al Reino Unido luego de que descubrieran que una mujer mantuvo oculta a su hija en su habitación por tres años.

Según los medios locales, la pequeña fue hallada por casualidad en un estado de grave desnutrición e incapaz de caminar o hablar en febrero de 2023. Luego de un largo juicio esta semana un juzgado condenó a la despiadada madre a siete años y medio de prisión. El juez consideró que la niña estaba en una condición de “muerte en vida”.

“Fue mantenida en un cajón en el dormitorio, no la pasearon afuera, no socializó, no tuvo interacción con nadie más”, destacó la Fiscalía durante el juicio.

Durante ese periodo de tiempo la pequeña pasaba la mayor parte del día escondida en un cajón a oscuras y con la movilidad limitada. Los investigadores descubrieron que su único alimento era cereal con leche.

Todo esto provocó que la niña de tres años tuviera un aspecto físico de un bebé de siete meses, ya que no pudo desarrollarse adecuadamente.

La niña ni siquiera tenía nombre. Además, el equipo médico que la atendió resaltó que tenía el cabello enmarañado, erupciones y algunas deformidades.

DESCUBRIMIENTO DE LA BEBÉ

La bebé nació en la bañera de la casa en el condado inglés de Cheshire en marzo de 2020 aunque su nacimiento fue mantenido en secreto y nunca se registró.

En la casa también vivían los padres de la mujer, así como otros hijos de ella, pero nunca nadie se dio cuenta de lo que ocurría en esa habitación. No obstante, todo cambió cuando el novio de la mujer se quedó en el domicilio y después de usar el baño, escuchó a la bebé llorando desde el interior del cajón.

El primer trabajador de los servicios sociales que acudió a la casa señaló que se quedó «extremadamente conmocionado al ver a la bebé mirándome sentada en un cajón. Me miraba fijamente y se mecía hacia adelante y atrás».

«Miré a su madre y le pregunté: ‘¿es ahí donde la tienes?'», dijo. A lo que la madre respondió: ‘Sí, en el cajón’. Me conmocionó que no mostrara ninguna emoción y que la situación la dejara impasible», agregó.

“Intentó controlar esta situación lo mejor que pudo, pero por pura casualidad su terrible secreto fue descubierto. Las consecuencias para la niña fueron nada menos que catastróficas, física, psicológica y socialmente», agregó el juez.

El abogado defensor Matthew Dunford aseguró que la madre lo hizo debido a problemas de salud mental. Asimismo, alegó que influyeron otros factores como el padre abusivo de la niña y el confinamiento por Covid-19.

Con respecto a los otros niños, recibían un trato adecuado, sin ningún tipo de maltrato. La bebé afectada quedó a cargo de una casa de crianza.