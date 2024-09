El perlazo de Petro sobre crisis electoral en Venezuela que no le gustará al chavismo

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, volvió a hablar este miércoles sobre la crisis en Venezuela y aseguró que no reconocerá a Nicolás Maduro como presidente electo hasta que muestre las actas de las elecciones del 28 de julio.

Petro dijo a CNN que ha mantenido conversaciones con su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva. «Quedamos en un punto: si no hay presentación de actas, no hay reconocimiento», sentenció.

El mandatario reiteró que tendrá una reunión con Lula para evaluar la situación en Venezuela. Tanto Petro como el presidente brasileño han pedido la publicación de las actas y no han reconocido los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

«Estamos entrampados en lo que sigue porque ante ese hecho tienes una oposición que se siente gobierno, pero no está en el gobierno. Y un gobierno que no dejó ver las actas y no puede legitimar las elecciones, pero que está en el gobierno», acotó Petro.

«ERROR PREVIO»

Igualmente, Petro consideró que se cometió un «error en el proceso previo» a las presidenciales. «Se puso a una sociedad a disputar su poder político sin libertad. Ese tema aplica para todos los bandos que ahí están enfrentados», acotó.

«No hubo libertad para la oposición porque su principal candidato no participó, y eso es un problema hoy, porque ¿con quién se habla en Venezuela del lado de la oposición?», afirmó Petro.

Además, Petro consideró que «un país con sanciones económicas no es libre». «Todo lo que se había hablado en México, en Barbados y en Colombia para que pudieran ocurrir unas elecciones libres, pues no ocurrió», agregó.

Petro acotó que, además de «dos posiciones absolutamente polarizadas y distanciadas», se suman factores del plano internacional. «Hay una definición que deben tomar los Estados Unidos acerca de su propio gobierno que es en noviembre», apuntó.

El Gobierno de Petro ha mantenido conversaciones con el chavismo y propuso un acuerdo nacional para solucionar la crisis. Mientras tanto, el Senado y la Cámara de Representantes de Colombia reconocieron a Edmundo González como ganador de las elecciones.