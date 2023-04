El perturbador video del Dalái Lama besando a un niño en la boca que encendió la polémica

El Dalái Lama está en el centro de la polémica después que se viralizara este fin de semana un video donde besa a un niño en la boca. El metraje corresponde a finales de febrero, sin embargo, no fue hasta ahora que se dio a conocer.

Asimismo, el clip muestra como el líder espiritual le pide al pequeño que le «chupe la lengua». El perturbador hecho ocurrió el 28 de febrero durante una ceremonia en Dharamsala, India.

Todo comenzó cuando el menor se acercó al Dalái Lama para darle un abrazo. Luego, la figura besa los labios del joven que luce notoriamente cohibido. Después, le pregunta al menor si le puede chupar la lengua. Los presentes solo ríen y aplauden, lejos de lucir preocupados.

¡Perturbador! El Dalái Lama besó en la boca a un niño durante un evento budista en la India. pic.twitter.com/mhviiLIvVt — Caraota Digital (@CaraotaDigital) April 9, 2023

CONDENA DE PARTE DE USUARIOS

Esta escena no pasó desapercibida en redes sociales, ya que internautas condenaron tan inquietante momento.

Aunque los fieles de Su Santidad el 14º Dalái Lama justifican con que solo estaba «bromeando» con el niño, miles de usuarios e incluso víctimas de abuso sexual no lo vieron así y manifestaron que ser sexualizado por un «adulto poderoso» no es chiste.

«Leí que los tibetanos sacan su lengua en señal de saludo y deseo de paz. Pero de ahí a besar en la boca no y menos a un niño y pedirle que tome su lengua… Eso no es parte de esa cultura milenaria. Aparte de fuerte escena es sucio y aberrante. Es detestable«, reprochó un usuario.

«Me causo repulsión al ver esto yo como madre lo rechazo, si fuera mi hijo a quien lo exponen de esa manera pues no lo permitiría«, «Pobre niño, y los que ahí están aplaudiendo como si fuera una gracia. Si el Dalái Lama hace eso en público, no quiero ni pensar en lo que pediría en privado», «¿Cómo es posible que un hecho así no sea escándalo mundial? ¿Cómo puede alguien aplaudir semejante abuso?», atizaron otros.