﻿ El siniestro caso de Omar, desapareció jovencito y 27 años después lo hallaron encerrado en el sótano del vecino

La historia de Omar bin Omran sorprendió al mundo entero, puesto que pasó 27 años desaparecido. Su familia pensó que había muerto en la guerra civil, pero luego descubrieron que estaba secuestrado en casa de un vecino.

El caso se remonta hasta 1997, cuando Argelia estaba sumida en una gran guerra civil. Omar tenía apenas 17 años y un día desapareció sin dejar rastro. 200.000 personas murieron en el conflicto y pensaron que él era uno más.

La desaparición de Omar entró entre las estadísticas de la guerra y su familia dejó de buscarlo con el paso de los meses. Sin embargo, 27 años después apareció una nueva pista y dieron con su paradero.

El 12 de mayo la verdad salió a la luz y descubrieron que estaba encerrado en el sótano de un vecino a 200 metros de su hogar. El hermano del captor reveló la historia en las redes sociales porque tuvieron una disputa por una herencia.

La familia de Omar se enteró rápidamente de la denuncia. En redes sociales se viralizó el video del rescate del hombre que, con 45 años, estaba en un pequeño agujero cubierto de heno y visiblemente asustado.

Las fuerzas de seguridad fueron hasta el lugar y encontraron un oscuro calabozo en el que Omar pasó sus últimos 27 años. Aunque pasó tanto tiempo encerrado, el hombre habló con las autoridades y contó la impactante historia.

Man who vanished at aged 17, discovered 27 years later

He was in a hole after being held captive by his neighbor for 27 years, footage shows the moment the Algerian is found under stacks of hay. His family feared he died in the country's decades long civil war – Omar Bin Omran pic.twitter.com/KrCEzh6QOM

— Uncensored News (@Uncensorednewsw) May 16, 2024