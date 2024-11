El terrorífico momento en el que un granjero se cruzó con un tigre siberiano en China

Un granjero chino vivió momentos de terror cuando se cruzó con un tigre siberiano en la provincia de Heilongjiang, en el norte de China. El impactante video del incidente se viralizó en redes sociales y sorprendió a millones de personas.

Medios estatales indicaron que el incidente ocurrió hace pocos días en una zona rural de la provincia. Una de las cámaras de seguridad de la granja grabó el momento en que el tigre se acercó hasta la vivienda.

En las imágenes se aprecia que el hombre salió al patio durante la mañana y vio al tigre pasando cerca de la granja. En lugar de entrar a la vivienda, optó por salir fuera de las rejas para intentar divisar al animal.

El granjero tuvo que reaccionar rápidamente, puesto que el tigre estaba regresando hacia el lugar a toda velocidad. El hombre logró cerrar la reja, pero el animal golpeó el portón con mucha fuerza y estuvo a punto de tumbarlo.

En el video se puede ver que el hombre corrió hasta la granja, mientras que el tigre se fue rápidamente del lugar. A pesar del tenso momento, todo quedó en un susto y solamente hubo daños en la reja del sitio.

Las imágenes se viralizaron en redes sociales y ya cuentan con millones de reproducciones. El caso ganó tal visibilidad que las autoridades locales alertaron a habitantes de las zonas rurales por la presencia de tigres siberianos.

LOOK! A man narrowly escapes from the clutches of a tiger in northeast China! #chinaspectacle pic.twitter.com/zC0h6MxloM

— Our World (@MeetOurWorld) November 20, 2024