El vergonzoso episodio de un senador de Petro mientras estaba borracho: "Me eligieron no para ser ejemplo nacional"

El senador colombiano, Alex Flores, de la alianza de Gustavo Petro intentó justificar su comportamiento cuando se encontraba aparentemente pasado de copas y agresivo.

El bochornoso momento quedó grabado en un video, por lo que el legislador aseguró que solo se había tratado de una discusión y alegó: "Como les pasa a todos los colombianos".

“No voy a renunciar a mi humanidad por ser senador”, indicó el congresista en una entrevista para Mañanas Blu.

De igual forma, se justificó diciendo: “A mí me eligieron para hacer las leyes, no para que me comportara como el ejemplo nacional”.

Senador Alex Flores del pacto histórico, borracho agrediendo la policía, el circo todos los días trabajando, pero de gobernar hasta hoy nada. pic.twitter.com/tYIxEx3g6l — Él profe Antisocialismo.🫡 (@Rodriaguaclara) September 2, 2022

POLICÍA RELATA LO OCURRIDO

De acuerdo con la Policía Metropolitana de Cartagena, al senador le prohibieron la entrada a un hotel en el sector de Bocagrande porque pretendía ingresar con una mujer, contrariando las reglas del establecimiento.

Seguidamente, agredió verbalmente a los empleados del lugar, quienes requirieron llamar a la policía.

“Uniformados acudieron al lugar y fueron recibidos con improperios, insultos y señalamientos por parte del senador, ante lo cual se procedió a dejar el procedimiento registrado en material fílmico y aplicar la orden de comparendo”, explicó la Policía.

El senador al ver a los uniformados los empezó a culpar por el incidente que se registró el pasado 25 de julio, en Sucre, donde tres jóvenes fueron asesinados por un miembro de la policía.

“Asesino cuéntale a Colombia cómo mataron a los pelaos inocentes”, dijo mientras su escolta intentaba detenerlo.

Ante esto, un uniformado le responde: “¿Y fui yo?, ¿a usted le consta que fui yo? Usted puede ser senador, pero a mí me respeta. Pégueme para que vea, pégueme que lo capturo”.

“¿Por qué el señor es senador, uno tiene que dejarse irrespetar?”, agrega otro agente de la ley.