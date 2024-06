El video viral de la pelea entre un zorro y una rata que detuvo el tráfico en calle de Londres

Un insólito enfrentamiento entre un zorro y una rata paralizó una calle en el oeste de Londres, dejando atónitos a los transeúntes.

El video, captado por un testigo y difundido por ABC News, muestra al zorro trotando tranquilamente junto a una rata cuando, de repente, el roedor se lanza al aire para atacar a su rival.

El zorro, sorprendido, retrocede mientras la rata se escabulle por la carretera. Sin embargo, el enfrentamiento continúa con ambos animales intercambiando ataques. La rata, valiente o desesperada, salta repetidamente sobre el zorro, quien intenta morderla.

El curioso espectáculo incluso detuvo el tráfico por un momento, obligando a un ciclista a detenerse para evitar el altercado. De acuerdo con un testigo, el ganador de este duelo fue el zorro, que se llevó a la rata en la boca.

Este incidente se produce en un contexto de creciente preocupación por el aumento de la población de ratas y zorros en Londres. Se estima que hay unos 10,000 zorros urbanos en la capital británica, y la cantidad de ratas también ha aumentado notablemente en los últimos meses.

Meanwhile in #London the wildlife comes out to play #Fox #Rat #Magpie 🦊 🐀 pic.twitter.com/ULFJG6GHsh

— Níal Ó Fionnagáin (@NialFinegan) June 1, 2024