El video viral de ladrón que dejó botado a su compinche porque se rompió una pierna en pleno robo

Este viernes se viralizó en las redes sociales el video de un ladrón que se fracturó la pierna en pleno atraco en la provincia de Azuay, Ecuador. Sin embargo, su compañero, en lugar de ayudarlo, escapó con el botín.

En el metraje se aprecia el momento en el que el ladrón está en el suelo suplicando a su cómplice que lo ayudara. Sin embargo, el otro antisocial no tuvo misericordia y lo abandonó con la pierna fracturada.

“Ayúdame. Por favor, ayúdame. No me dejes”, dijo el ladrón a su cómplice, quien estaba estacionado con una motocicleta a su lado. Mientras tanto, el joven lesionado emite gritos de dolor y súplicas desde el suelo.

A pesar de las súplicas de su compañero, el motorizado encendió su motocicleta y escapó rápidamente del sector en el que cometieron el robo.

LADRÓN QUEDÓ HERIDO EN EL SUELO

Medios ecuatorianos precisaron que los habitantes del cantón Camilo Ponce Enríquez grabaron el incidente. Sin embargo, no se conoce si brindaron primeros auxilios al ladrón o si llamaron a las autoridades.

En el video se aprecia que el ladrón se arrastró por la calle hasta una zanja que estaba junto a la calle. Después, buscó escapar de la zona por unos matorrales, pero se desconoce si cumplió su cometido.

Las autoridades no se han pronunciado al respecto y no hay detalles sobre una hipotética investigación sobre lo ocurrido. En consecuencia, no hay información sobre el paradero del ladrón lesionado o de su cómplice.

El Código Orgánico Integral Penal de Ecuador establece una privativa de libertad de cinco a siete años por el delito de robo.