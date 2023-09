El video viral de los venezolanos que se arrastraron entre alambres de púas para entrar en EEUU

Una familia de migrantes venezolanos cruzó la frontera sur de Estados Unidos durante la tarde del martes, 26 de septiembre. La mujer y su hija pasaron por debajo de un alambre de púas y toda la secuencia quedó grabada en video.

El periodista Jorge Ventura precisó que la familia estaba en Ciudad Juárez, en el norte de México. Formaban parte de un grupo de migrantes aún más grande que buscó entrar a Estados Unidos a la altura de El Paso, Texas.

Texas National Guard told migrants to go back and they right went back under the concerta wire and headed to another area to the enter the U.S. pic.twitter.com/EkxmC1t9SO

— Jorge Ventura Media (@VenturaReport) September 27, 2023