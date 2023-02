El video viral del ¿extraño beso? entre primera dama de EEUU y esposo de la vicepresidenta Kamala Harris

En los últimos días se ha viralizado un video del “extraño” beso que se dieron la primera dama de Estados Unidos, Jill Baiden, y el esposo de la vicepresidente Kamala Harris, Doug Emhoff.

Joe Biden hizo este martes el discurso del Estado de la Unión ante el Congreso estadounidense. No obstante, uno de los momentos más destacados fue entre la primera dama y el esposo de Kamala Harris.

Esto se debe a que cuando se saludaron Emhoff y Jill Biden pareció que se dieron un beso en la boca en pleno discurso presidencial. Las cámaras captaron el momento y se viralizó rápidamente en redes sociales.

Did Jill Biden just kiss Kamala's husband on the LIPS?! pic.twitter.com/KvrUxSI8Lu

— Benny Johnson (@bennyjohnson) February 8, 2023