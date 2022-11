Elecciones en EEUU: Republicanos aumenta presencia en el Congreso, pero no hubo “ola roja”

Tras las elecciones parlamentarias de Estados Unidos, los republicanos aumentaron su presencia en el Congreso y podrían ganar ambas cámaras. Sin embargo, no se cumplieron las predicciones de una “ola roja” durante los comicios.

The New York Times y The Washington Post dan un empate en el Senado, con 48 asientos para demócratas y republicanos, respectivamente. En tal sentido, todavía falta definir un senador de Arizona, Nevada, Georgia y Alaska.

Por su parte, CNN proyectó un triunfo de los republicanos en Alaska y los conservadores contarían con 49 asientos en el Senado. No obstante, otros medios todavía no hacen esta afirmación, por lo que todavía no está totalmente confirmado.

Las cifras parecen indicar que la contienda no ha terminad en Georgia, en donde ninguno de los candidatos consiguió el 50% de los votos. Por tanto, ese estado celebrará el 6 de diciembre una segunda vuelta de la que dependería el futuro del Senado.

REPUBLICANOS CERCA DE LA MAYORÍA EN CÁMARA BAJA

Las últimas proyecciones de medios estadounidenses indicaron que los republicanos cuentan con 203 legisladores en la Cámara de Representantes (baja). Es decir, están a 16 puestos de la mayoría, la cual se encuentra actualmente en manos de los demócratas.

Los demócratas, los cuales tienen 222 escaños en la legislatura actual, tienen asegurados 184 asientos en la elección de este año. En consecuencia, analistas proyectan una mayoría para los republicanos en la cámara baja.

Republicanos como el senador Ted Cruz anticiparon una “ola roja” que les devolvería el poder en el Congreso. No obstante, los resultados han desinflado las expectativas, dado que no consiguieron una diferencia tan significativa como esperaban.

El presidente de Estados Unidos, el demócrata Joe Biden, presumió este miércoles que no hubo “ola roja”. Sin embargo, entendió el aumento de voto a los republicanos, puesto que “los votantes están claramente todavía frustrados” por la situación del país.

Biden afirmó que trabajará con la oposición republicana, la cual podría contar con la mayoría en alguna (o ambas) cámara del Congreso. “Creo que fue un buen día para la democracia”, acotó.

Hasta estas elecciones, Biden contó con la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes y el Senado. Por tanto, el mandatario y su partido contaban con un amplio poder para aprobar leyes, el cual podría perder en caso de una victoria republicana.