«Ella se debe entregar a la policía»: Habló hijo del conductor venezolano que se viralizó tras ser agredido en Chile

Ronald Agüero, hijo del conductor venezolano que se viralizó tras ser agredido en Chile, pidió a Constanza Ruiz que se entregue a la justicia tras lo que le hizo a su padre.

«Él me dijo que no subiera nada (a redes sociales), pero después de ver el video le pedí que hiciéramos la denuncia. Mi indignación es por el trato que tuvo. Quise viralizar el video para identificar la persona y poder denunciarla, hecho que interpusimos ante la Policía de Investigaciones de Chile», comentó.

Durante una entrevista con el programa Buenos Días a Todos de TVN, indicó que esto se tiene que resolver por la vía legal y «lo mejor es que se entregue a la PDI».

«Esto no es un caso aislado, ella ha tenido otros casos así. Ella debió pedir disculpas por presión. Mi papá no quiere saber nada de ella, fue un trauma», expresó.

YA INTERPUSIERON LA DENUNCIA

El conductor venezolano Deivis Agüero denunció formalmente a Constanza Ruiz Bastén, una mujer que lo agredió física y verbalmente por tratarse de un migrante trabajando en Chile.

El medio Crónicas Chile, que acompañó al conductor venezolano, destacó que Deivis mostró como se ejerce de manera ciudadana y cómo debe ser la actuación que debe representar a la comunidad venezolana.

Asimismo, a través de dicho medio hizo un llamado a las páginas que andan incitando a la violencia. «El señor Deivis no quiere que a la chica le pase nada, sencillamente que se haga justicia. Sentar precedentes y evitar que cualquier persona, sea del país que sea, sufra una humillación como la que él protagonizó».

En el video viral se puede ver como Constanza Ruiz Bastén al notar que era venezolano lo insultó por su nacionalidad, lo relacionó con el Tren de Aragua. Además, amenazó con bajarse del auto y llamar a Carabineros para acusarlo (falsamente) de acoso sexual. Y llamó por teléfono a un supuesto amigo para que lo intimidara y le propinó dos cachetadas.

Desde entonces la mujer ha recibido cientos de amenazas de muerte y dice que la reconocen en la calle. “Entonces no salí más de mi casa, apenas he comido”.

Asimismo, admitió su culpa y que ha pensado hasta en quitarse la vida. “Hay que resolverlo en la Fiscalía como corresponde. Estoy dispuesta a pagar lo que tenga que pagar”, dijo al medio El Mercurio.

Constanza Ruiz Bastén pasó su adolescencia desde los 13 hasta los 18 años bajo custodia de los servicios sociales, y admite que ha tenido una vida llena de problemas. “Nunca conocí a mi papá, nunca nadie me dio valores. Yo vivía en el Cementerio General, en Los Rucos, en La Parinacota, estuve así año y medio. Fui consumidora de pasta base y cocaína, pero me recuperé, salí adelante, me rehabilité”.

“A veces ando con rabia, me frustro, y no sé qué me pasa, pero como que me descompongo, ando como a la defensiva. Todos me han dado la espalda, hasta mi familia”, señaló con aparente arrepentimiento.