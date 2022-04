Elon Musk renuncia a formar parte de la directiva de Twitter

Elon Musk, dueño de Tesla y SpaceX, renunció a integrar el consejo de administración de Twitter, del que es el principal accionista, según anunció en la noche de este domingo el director general de la red social.

"Elon ha decidido no unirse a nuestro consejo de administración", tuiteó Parag Agrawal. "La llegada de Elon al consejo de administración debía formalizarse el 9 de abril, pero Elon dio a saber esta misma mañana que no se uniría al consejo", explicó en un mensaje dirigido al personal de Twitter, que lo compartió en la plataforma.

Elon has decided not to join our board. I sent a brief note to the company, sharing with you all here. pic.twitter.com/lfrXACavvk

— Parag Agrawal (@paraga) April 11, 2022