EN ARGENTINA | Encargada de bodegón venezolano logró evitar asalto +VIDEO

La encargada de un bodegón de venezolanos en Buenos Aires, Argentina, se hizo viral por lograr evitar un asalto el 8 de abril.

A través de redes sociales se conoció que los sospechosos, presuntos "vendedores de medias", ingresaron a la tienda con la excusa de hacer una pregunta.

Sin embargo, al notar que la encargada se encontraba sin compañía, aprovecharon la ocasión para amedrentarla y llevarse una botella sin pagar, reseñó Es Re Viral.

DELINCUENTES ASALTARON BODEGÓN VENEZOLANO EN ARGENTINA

A pesar de las amenazas, la vendedora logró evitar que se perdiera más mercancía y expulsó a los delincuentes del local. Luego cerró las puertas y evitó el ingreso de nuevos "clientes".

Hasta los momentos, se desconocen otros detalles al respecto. Sin embargo, la escena fue capturada por las cámaras de seguridad del bodegón. Se espera un pronunciamiento de las autoridades en las próximas horas.

Como era de esperarse, la grabación generó múltiples reacciones en plataformas como Instagram y Twitter. Muchos usuarios celebraron la valentía de la mujer pero advirtieron que la situación pudo complicarse.

"Qué bueno que la muchacha no les tuvo miedo y los sacó", "Yo tengo mi kiosko y así fue un montón de veces, lamentándolo mucho me tocó trabajar desde la reja porque me llegaron a cortar con un cuchillo"; "Gracias a Dios solo fue una botella, porque las noticias cada vez son más fuertes" y "La chama fue valiente pero qué peligro", fueron parte de los comentarios.

OTROS INCIDENTES SIMILARES

Esta no es la primera ocasión que un emprendimiento de venezolanos es blanco de la delincuencia en Buenos Aires.

El portal Es Re Viral reseñó que la mañana del 12 de abril, usuarios alertaron sobre un conato de robo en un emprendimiento ubicado entre las calles de Paraná y Lavalle.

Se conoció que la Santamaría fue ultrajada pero los delincuentes no lograron ingresar al local de reparación de celulares, ya que éste posee otro protector y además sonaron las alarmas del negocio.

Miguel del Moral, propietario del negocio confirmó la información al medio y además explicó que solo tienen siete meses operando en el lugar. Los sospechosos no han sido identificados.