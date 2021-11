EN ARUBA | Familia de DJ venezolano exige justicia a un mes de su trágica muerte

A un mes de la trágica muerte del DJ venezolano Luisangel Figueroa Flores, sus familiares esperan que se haga justicia.

Figueroa falleció el pasado 17 de octubre en Aruba, tras caer del segundo piso de un centro comercial.

En una entrevista para Crónicas del Caribe, su tío, José Miguel Rondón Arcia, hizo público el pesar que los aqueja, pues los detalles del deceso continúan en la incertidumbre.

A su juicio, el joven de tan solo 20 años "era un niño respetuoso, querendón y amable con todos. Nunca tuvo un problema con nadie y eso es lo que nos llama la atención", recalcó, no sin antes mencionar que Luisangel "no pudo haberle hecho nada malo a nadie para que a él le hicieran eso".

LO QUE SE SABE SOBRE EL DJ FALLECIDO EN ARUBA

El venezolano era originario de Guamachito, estado Anzóategui. Sin embargo, emigró con su madre y hermana a la isla, cuando tenía seis años.

Desde entonces, se hizo de gran popularidad como DJ Louisville, pero apenas comenzaba a disfrutar las mieles del éxito cuando su vida se apagó.

Los parientes insisten en que la causa de su muerte es sospechosa, en especial tras lo ocurrido en horas previas. Las autoridades no se han pronunciado al respecto.

Ese 17 de octubre, el venezolano se presentó en la discoteca Yolo y esperaba terminar de tocar a las 7:00pm. Su madre, como en otras ocasiones, había quedado con él para buscarlo, pero en esta oportunidad no respondió a sus llamadas.

"A mi hijo yo lo llevaba al sitio y lo iba a recoger a la puerta del sitio. Ese día, como yo estaba trabajando, él tomo un bus para llegar a la discoteca y yo lo iba a recoger al salir. Él no tenía carro, a veces usaba el mío, pero ese día no se lo llevó", inició Anahixa Maitte Flores Arcia.

COMIENZA LA PREOCUPACIÓN

La mujer relató que su primer intento por localizarlo fue a las 6:30 p.m, pero "le colgaron el teléfono".

Mencionó también que comenzó a 'hacer tiempo' hasta que el joven saliera del evento, pero le pareció extraño que en ninguna ocasión la contactó por celular.

Mientras conducía en su vehículo por la ciudad, llamó a su hija para preguntarle si sabía algo del paradero de su hermano.

"Allí es cuando me dice que la policía me había estado llamando, pero como estaba manejando, lo dejé a un lado y no me percaté. En ese momento los llamo yo y me dicne que tenía que ir urgente al hospital porque mi hijo había caído desde un tercer piso", expresó.

CAÍDA FATAL

Según Noticias Curazao, el DJ fue encontrado en estado grave de salud y la caída le produjo traumatismo craneoencefálico.

Los paramédicos lo trasladaron de emergencia al hospital, pero falleció cuatro horas más tarde. Su madre comentó que el teléfono del joven fue encontrado completamente destruido junto a su cuerpo.

"No dejó cartas, no tenía una novia por la que pudiese quitarse la vida, ni problema serio para tomar esa decisión. Eso lo descarto de mi cabeza y de cualquier posibilidad. Al contrario, Luisangen tenía muchos sueños, metas, proyectos", sentenció.

FIGUEROA: NO TENÍA MOTIVOS

A un mes del crimen, el silencio preocupa a los familiares del DJ, quienes esperan conocer pronto lo que vivió en sus últimos minutos.

"He ido al Ministerio, a la policía, ellos dicen que están trabajando. Pero no hay una versión oficial sobre si se cayó, si lo empujaron, si lo asesinaron. Ellos tienen su teléfono y todas las pertenencias aún, me entregaron el cuerpo, pero ellos tienen sus pertenencias", agregó su tía, Maricruz Rondón.

La familia del artista instó a los colegas de Figueroa a continuar manifestándose en redes sobre el estado de su caso.

Del mismo modo, abrieron el perfil en Instagram Todossomosdjlouisville con el fin de recopilar información que permita darle cierre a la situación.