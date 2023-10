En canal de TV de Hamás madre de terrorista abatido dice que «sacrificaría 17 hijos y 65 nietos por Palestina»

Hamás hizo una actividad para homenajear a las madres de los terroristas abatidos durante el ataque a Israel. En plena transmisión, una mujer aseguró que sacrificaría a sus hijos y nietos por Palestina.

El evento fue transmitido por el canal de televisión de Hamás y se ve a varias mujeres en mesas, junto a las fotografías de sus hijos. Una de ellas subió al estrado y afirmó que está «feliz» de ver a su familia dando la vida por la causa palestina.

«Por Alá, la sangre de nuestros mártires. Yo tengo 17 hijos y 65 nietos. Por Alá, los sacrificaría a todos ellos por el beneficio de Palestina y por la Mezquita Al-Aqsa. Lo haría con entusiasmo y felicidad», dijo la mujer.

Hamás insiste en recuperar la Mezquita Al-Aqsa, uno de los complejos religiosos más importantes del Islam, ubicada en Jerusalén. Significa la «mezquita más lejana» y el grupo terrorista insiste en

«SON EL PRECIO DE NUESTRA PATRIA»

La mujer aseguró que el pueblo palestino debe poner en marcha una guerra santa en contra de Israel. «Ellos son el precio de nuestra patria. Yo le dije a mis hijos y nietos: ustedes son el precio de nuestra patria. Los doy a nuestra patria», acotó.

«Aquellos que no tienen mártires en su familia, no tienen patria. Aquellos que no tienen un prisionero en su familia, no tienen honor. Tenemos que luchar contra la Yihad por Palestina, nuestra tierra», añadió.

Hasta este lunes, las autoridades israelíes han contabilizado 1.400 muertos por el ataque de Hamás del pasado 7 de octubre. Por su parte, unas 2.800 personas fallecieron por los bombardeos de respuesta a la Franja de Gaza.