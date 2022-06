EN COLOMBIA | La desgarradora historia llena de discriminación de las dos ‘mujeres árbol’

En Toledo, Norte de Santander, viven las únicas pacientes de Colombia con ictiosis congénita severa. Son madre e hija y nacieron con esta patología; son conocidas como las 'mujeres árbol'.

En una amplia crónica publicada en el portal web de la revista Semana, se detalla la historia llena de burlas y discriminación por la condición que sufren; además, se precisa, que las mujeres se llaman Alicia y Valentina.

Los primeros pasos de Alicia Cañas llegaron cuando cumplió los 15 años de vida. Contra todo pronóstico médico, sus piernas empezaron a responder al deseo de erguirse ante los que siempre la veían postrada en una cama.

Nació en zona rural de Cácota, Norte de Santander, en 1981. Es la 14 de 18 hermanos y la única que desde su alumbramiento presentó la enfermedad huérfana: ictiosis congénita severa.

Esa patología, aún sin cura, reseca y marchita la piel, a tal punto que las extremidades de quien la padece se asemejan al tallo de un árbol seco. Alicia se convirtió en la primera paciente de Colombia en presentar esta afección a ese nivel.

“Caminé a punta de promesas y oraciones. Es increíble, pero fue lo único que me hizo caminar”, cuenta Alicia. Sin embargo, al poco tiempo de descubrir la fortuna de movilizarse por sí sola, la tragedia nuevamente la llevó a la cama, detalló el mencionado medio de comunicación.

“Después de que empecé a dar mis primeros pasos, se murió mi mamá y yo quedé sola con mi hermano menor, que para ese entonces tenía 8 años. Él me ayudaba a bañarme y hacer mis cosas, pero luego él se fue haciendo hombrecito y no me quiso ayudar más, entonces me tocó aprender a defenderme sola”, dijo.

“En ese tiempo lloraba y sufría. Era muy inocente y no sabía nada de la vida. Murió mi mamá y me quedé sola. Mi tiempo se dividía en un poco llorar y otro poco luchar. Pensaba que tenía dos opciones: o me levantaba, o me moría. Yo escogí la primera, a pesar de las adversidades”, relató Alicia.

EMBARAZO DE LA MUJER ÁRBOL

A los 24 años de edad, se enteró de que estaba embarazada y los fantasmas de la depresión regresaron a su vida.

“Desde el día que supe que estaba embarazada, le pedía a Dios que no saliera con esta misma enfermedad. Lloré y sufrí mucho. A los seis meses los médicos me confirmaron que ella venía así, pero hasta el día del parto guardaba la esperanza de que estuvieran equivocados”, recordó.

Y así nació Valentina en el año 2008. De su padre biológico poco se sabe.

Valentina nació sin huellas y con sus pequeñas extremidades igual que las de su madre. “Hay casos parecidos, pero, como nosotras la tenemos, somos las únicas, porque nacimos así, no nos dio con el tiempo”, puntualizó la madre angustiada.

Contrario a lo ocurrido con Alicia, Valentina sí pudo caminar desde muy temprana edad, ir al colegio. A sus 14 años cursa el octavo grado, y al igual que su madre ha aprendido a convivir con las burlas, la discriminación y el desprecio

“Le he enseñado a luchar en la vida sin importar cómo se sienta uno”, manifestó su madre.

A pesar de su condición, estas mujeres son muestra de que la determinación humana puede derrotar casi cualquier barrera y debe llenar de esperanza a quienes deban vivir con condiciones similares.