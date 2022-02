En Consejo de Seguridad de la ONU, Ucrania instó a Rusia a que pare la guerra

Rusia debe “parar la guerra”, instó el embajador ucraniano ante la ONU, Sergiy Kyslytsya en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en una reunión de emergencia sobre Ucrania.

“No es una guerra, es una operación militar”, dijo por su parte su homólogo ruso Vassily Nebenzia, al responder a su homólogo ucraniano.

Mientras las deliberaciones en la ONU continuaban, el Gobierno ucraniano aseguró este jueves que Ucrania se defenderá de la invasión a gran escala de Rusia y que derrotará al enemigo.

"Putin acaba de lanzar una invasión a gran escala en Ucrania. Las pacíficas ciudades ucranianas están bajo ataque. Esta es una guerra de agresión. Ucrania se defenderá y ganará. El mundo puede y debe detener a Putin. El momento de actuar es ahora", escribió el ministro ucraniano de Exteriores, Dmitro Kuleba, en un tuit.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 24, 2022