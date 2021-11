EN EEUU: Venezolana solicitante de asilo demanda a servicio de inmigración

La venezolana Dayana Vera de Aponte, junto con otros cuatro trabajadores en EE.UU., demandan al Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis) por las demoras; y no procesar oportunamente las solicitudes de renovación de autorización de empleo para los solicitantes de asilo. Los demandantes señalan que el retraso pone en riesgo sus medios de vida

“En los seis años que he vivido en este país siempre he tenido mi sustento en mis propias manos, hasta ahora. Debido a la demora del gobierno en procesar la renovación de mi permiso de trabajo, mis pacientes se quedan sin su terapeuta -un cambio que no les ayuda en su condición-, mi familia se queda sin su fuente de apoyo principal y yo me quedo impotente hasta que se renueve mi permiso de trabajo", señala Vera de Aponte, miembro del Proyecto de Apoyo para Solicitantes de Asilo (Asap).

La demanda colectiva fue presentada el jueves 11 de noviembre en la corte del Distrito Norte de California. ¿El propósito? Obligar al Uscis a resolver las demoras y procesar oportunamente las solicitudes de renovación de autorización de empleo para los solicitantes de asilo que, a veces, demoran 10 meses o más en aprobar, reseña el portal El Pitazo.

La venezolana afirmó que con esta acción judicial espera proteger a todos los solicitantes de asilo de sufrir estos retrasos; y perder sus medios de vida, su seguro médico y la capacidad de mantener a sus familias.

