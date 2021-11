EN FOTOS | Astronautas regresaron a la Tierra tras romper récord de estadía en el espacio

Cuatro astronautas regresaron a la Tierra, después de culminar una misión de 200 días, con la que rompieron el récord de estadía en la Estación Espacial Internacional.

Los astronautas atravesaron el cielo nocturno en una cápsula llamada Endeavour de SpaceX, y luego se lanzaron en paracaídas hacia el Golfo de México, cayendo en la costa de Pensacola, en Florida, el pasado lunes.

La tripulación fue rescatada por embarcaciones que iluminaron la zona con sus reflectores.

Una hora después, los astronautas estaban fuera de la cápsula, saludando a todo el equipo en la nave de recuperación. El regreso a casa se produjo solo ocho horas después de haber abandonado la Estación Espacial Internacional (ISS); y fue transmitido en Internet por la NASA.

Los astronautas estadounidenses Shane Kimbrough y Megan McArthur, el japonés Akihiko Hoshide y el francés Thomas Pesquet, pasaron 199 días en la estación. Rompiendo así el récord anterior de 168 días por otra tripulación de SpaceX.

La tripulación fue lanzada al espacio el pasado 23 de abril por un cohete Falcón 9 de SpaceX, desde el Centro Espacial Kennedy, para realizar investigaciones científicas.

Los astronautas de la misión Crew-2 regresaron a la Tierra con aproximadamente 250 kg de material científico.

Esta fue la tercera de las seis misiones tripuladas hacia y desde la Estación Espacial, bajo el contrato de la NASA con la empresa privada del multimillonario Elon Musk, SpaceX.

Smiles, thumbs up, and peace signs. The @SpaceX Crew-2 astronauts are happy to be home after six months in space. pic.twitter.com/W9ziABkq0k

— NASA (@NASA) November 9, 2021