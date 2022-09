EN FOTOS | Largas colas en Londres para despedir a Isabel II: Pueden llegar a alcanzar los ocho kilómetros

Miles de personas forman ya una fila en la orilla sur del río Támesis, en el centro de Londres, para acceder a la capilla ardiente de Isabel II, que se instaló en el Westminster Hall del Parlamento.

Una multitud de ciudadanos esperan ya pacientemente su turno para despedirse de la reina. Ya se encuentran ubicados, según la ruta oficial, en las inmediaciones del Parlamento, cruzando el puente de Lambeth y por la orilla sur del Támesis. Se espera que la fila llegue a alcanzar ocho kilómetros, más allá de la Torre de Londres, reseñó EFE.

Se calcula que unas 750.000 personas llegadas de todo el país, además de turistas, tratarán de acceder a la capilla. La misma estará abierta hasta el lunes cuando el féretro será trasladado a la vecina abadía de Westminster para celebrar un funeral de Estado.

El Ministerio de Cultura ha alertado de que quienes quieran dar su último adiós a la soberana deberán soportar colas "muy largas". Esto implicará una espera de pie de "muchas horas", con "muy pocas oportunidades de sentarse". Y hasta requerirá "posiblemente pasar la noche".

The first members of the public have arrived to see Queen Elizabeth II Lying-In-State.

These people have spent two nights sleeping on the street to get to the front of the queue.

Black Rod greets mourners at the entrance to Westminster Hall. pic.twitter.com/GPMPqcZeip

