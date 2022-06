EN FOTOS | Los emotivos diseños personalizados a los ataúdes de los niños asesinados en la escuela de Texas

Un total de 19 menores y dos adultos murieron en el tiroteo registrado en un colegio en Uvalde, Texas, Estados Unidos. Ante esto, la empresa SoulShine Industries decidió donar ataúdes con emotivos diseños personalizados para las víctimas.

Trey Ganem, propietario de la compañía, se reunió con los familiares de los niños para conocer cuáles eran los intereses de cada uno de ellos.

"Los ataúdes llegaron esta mañana temprano. Nos estamos moviendo con la ayuda de muchos. Gracias a todos los que se han ofrecido a ayudarnos y a ayudar a las familias de Uvalde. Estaremos etiquetando y publicando un agradecimiento apropiado a todos los que han ayudado pronto. Gracias a todos de parte del equipo de SoulShine Industries. Continúen rezando por las familias y todos los involucrados", indicó la empresa en su cuenta de Facebook.

After meeting with each of the families, SoulShine Industries in Edna Texas is customizing 21 caskets. pic.twitter.com/mENhJvqfbd

— Mike Sington (@MikeSington) May 31, 2022